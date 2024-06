La camiseta de Lionel Messi de Inter Miami, la más vendida en la MLS

En su segundo año en la MLS y después de llevar a Inter Miami a un título, al conquistar la Leagues Cup en 2023, Messi sigue haciendo ruido en la liga norteamericana. De hecho, su equipo lidera el torneo en la actualidad. Su casaca es la número uno entre las más vendidas en MLSstore.com, desarrollado por la plataforma global de deportes digitales, Fanatics, el socio oficial de comercio electrónico de la MLS.

El que sorprendió con su presencia entre las más vendidas es el exLanús Pedro De la Vega. El volante fue comprado por los Seattle Sounders a principio de este año, pero sólo usó su camiseta número 10 en tres partidos (marcó un gol) por distintas lesiones.

¿Quién cierra el listado? Benjamín Cremaschi, nacido en Estados Unidos de ascendencia argentina que se encuentra en el Inter Miami y eligió jugar para el seleccionado norteamericano el año pasado, se ubica en el puesto 25.

MESSI INTER 2.jpeg La camiseta de Messi en Inter Miami lidera el ranking de las más vendidas en la MLS.

En el Top 25 de camisetas también se destacan varios españoles exBarcelona como Riqui Puig (5º; Los Angeles Galaxy) o los compañeros de Messi en Miami: Jordi Alba (18º) y Sergio Busquets (24º), un poco más abajo de lo esperado.

La MLS tiene mayoría de jugadores extranjeros, liderados por los canadienses (47). Segundos están los argentinos, con 32 futbolistas jugando en la MLS. Entre los más conocidos figuran el exVélez y campeón del mundo Thiago Almada (Atlanta), el exRiver Sebastián Driussi (Austin FC), el exGodoy Cruz y sobrino de Diego Armando Maradona, Hernán López Muñoz (San José), el exIndependiente Alan Velasco (Dallas) o el exArgentinos Federico Redondo (Inter Miami).

¿Messi, Suárez y Neymar se juntarán en el Inter Miami?

En una entrevista con Joaquín "El Pollo" Álvarez, Messi habló sobre la posibilidad de reunirse con Neymar y Suárez en el Inter Miami, reviviendo el tridente ofensivo del Barcelona.

Álvarez le preguntó a Messi sobre las declaraciones de Neymar, que siempre habla bien de él, y si existía la posibilidad de que se uniera al Inter Miami. Messi respondió: "La verdad que ahora es difícil, él está en Arabia, le queda un año de contrato, me parece. Él pasó un año difícil ahora, donde estuvo mucho tiempo lesionado (...) ahora es difícil. Después no sé, la vida la verdad que da tantas vueltas que puede pasar de todo, pero creo que hoy por hoy, no".