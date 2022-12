La ex Miss Croacia festejó el triunfo ante Japón comiendo sushi

Knoll subió un video a sus redes sociales tras el triunfo de su selección dónde de la ve festejando y comiendo sushi en un restaurante de Qatar. Rápidamente el vídeo se volvió viral y cosechó miles de Me Gusta y diversos comentarios.

D9431C24915FE376BB6157CD02F707A6_video_dashinit.mp4

Esta hincha de la selección croata se ha hecho muy viral durante la primera fase de la Copa del Mundo. Ivana ha acudido a seguir los partidos del equipo de Zlatko Dalic y de Luka Modric y lo cierto es que no ha pasado desapercibida en los estadios de Qatar por su belleza y por sus particulares atuendos, algo fuera de lo que se suele ver en tierras árabes.

16692412742413.jpg

Ropa ajustada, escotes y hasta bikinis llamativos que han desatado una ola de reacciones en Qatar. Sin embargo, lo que hasta ahora parecía ser una simple corriente de atracción física ha terminado derivando en un torrente de acoso y persecución. Especialmente después de que se haya confirmado un lamentable suceso. Se hizo muy viral un momento vivido por Ivana durante la celebración del Croacia - Bélgica.

Mientras su selección se jugaba el pase a octavos, ella acudió al Estadio Ahmad bin Ali para seguir el partido. Como todos los aficionados y aficionadas, bajó por las escaleras del coliseo qatarí para buscar su localidad.

Sin embargo, a su paso iba desatando las miradas de muchos hombres locales que incluso no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para fotografiarla. No obstante, no era por una impresión visual a la que no están muy acostumbrados, sino que lo hacían con la intención de denunciarla ante las autoridades estatales.

Ivana-Knoll-03.jpg

Se podría decir que Qatar ahora mismo se encuentra divida en dos mitades, la que apoya la libertad de esta modelo e influencer croata, y la que preferiría verla presa por considerar su comportamiento como obsceno, provocativo e indecente para una mujer.

Ivana-Knoll-01.jpg

Las autoridades qataríes, que no se han pronunciado todavía en el caso particular de Ivana, sí han recordado que todas las personas que han viajado hasta el país árabe para seguir la Copa del Mundo estaban advertidas de que debían respetar un código de decoro para garantizar una buena convivencia.