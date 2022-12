La FIFA decidió que Momo no arengue más a la Selección Argentina

El argentino que había sido elegido por la FIFA como la voz oficial del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni cada vez que jugara la Albiceleste, pero ya no seguirá en los dos partidos que quedan.

"Me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos", contó el streamer. Luego, salió a luz un video en el que no escatimó insultos para la FIFA y comenzaron a señalar que por ese tipo de contenido fue expulsado por el ente que organiza el Mundial de Qatar.

No obstante, Momo negó que la decisión de que no siga cumpliendo su rol haya sido por los videos que publicó. "Somos Argentinos y pateamos para el mismo lado, a mi no me rajaron por mala conducta, pero ya vas a entender que paso. Los anti argentina estan adentro y afuera, lo del español no fue casualidad", publicó en su cuenta de Twitter.

Momo, reconocido hincha de Platense y de buena relación con varios de los futbolistas del plantel, ya no podrá animar al público en la previa de los partidos y anunciar las formaciones titularse del equipo de Lionel Scaloni.