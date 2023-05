La fuerte historia de un jugador de Futsal: "Hace dos semanas me quise suicidar"

Pero no sólo fue un golazo sino que desde el mismo momento del festejo se notó que había mucho más detrás, porque el goleador rompió en llanto y recibió el saludo de todos sus compañeros.

¿Qué pasó? Al finalizar el encuentro, el joven contó que esa victoria significaba mucho más que sólo tres puntos para su equipo en la tabla de posiciones, ya que estaba atravesando un cuadro de depresión que lo hizo pensar en el suicidio.

Embed

“Hace dos semanas, antes del partido contra Camioneros, me tocó pasar por un duro momento familiar, en el que lamentablemente me quise sacar la vida, me quise suicidar. La emoción fue por eso”, detalló Ibáñez en la entrevista que le realizaron en la transmisión del partido vía streaming.

El futbolista añadió que el fútbol hace que olvide de todo lo malo que pasa: "Yo vengo acá y me olvido de todo lo que pasa, para mi esto es lo mejor, los chicos que vienen a pedirme fotos, el cariño del club y la gente, la verdad que es enorme".

Sobre el gol que metió, agregó: “No sé qué decir, siempre veía a River por la tele, por los partidos, hoy pudimos jugar contra ellos y ganar el partido, no tiene explicación. Sí, sabía que le iba a amagar y la iba a picar”.

Embed

Agustín Ibáñez fue quien convirtió el golazo sobre la hora que significó el triunfo en un partido clave por la fecha 6 del torneo de Primera B del Futsal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

almafuerte-1559560.webp Agustín Ibáñez convirtió el gol que le daría el triunfo a Almafuerte ante River Plate.

La dura historia de Agustín Ibáñez

Dos semanas antes del triunfo, el jugador había intentado quitarse la vida. Uno de sus compañeros de Almafuerte fue quien reaccionó rápido y lo salvó: Ibáñez había enviado un mensaje al grupo de WhatsApp y despertó la preocupación de su colega.

Al enterarse del terrible episodio, el club de San Martín le ofreció su acompañamiento al jugador. De forma inmediata, la institución puso todos sus medios a disposición y le dedicó un conmovedor posteo en sus redes sociales.

“El club es tu casa y tu refugio. Recordemos siempre que la salud mental en el deporte importa. Hay mucho todavía por aprender, pero estamos en el camino”, publicaron.

almafuerte-1559554.jpg Al enterarse del terrible episodio, Almafuerte le ofreció su acompañamiento al jugador.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800-999-0091, las 24 horas del día los 365 días del año.