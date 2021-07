La peor calificación: falló el clavado y le pusieron 0

La atleta tuvo un fallo antes de lanzarse y los jueces no pudieron más que ponerle la peor calificación posible.

Chávez obtuvo una nota final de 190.35, mientras que su competidora más cercana, Micaela Bouter de Sudáfrica, consiguió 216.15. Ese error le costó demasiado.

Se le dificulta el pase a la siguiente ronda a la mexicana Arantxa Chávez, tras quedarse a la mitad de su clavado.



El lamento de los mexicanos

En esa larga prueba de cinco rondas con 27 participantes, se califican las primeras 18 a la siguiente fase antes de definir a las finalistas, por lo que la probabilidad para México era muy amplia; sin embargo, un accidente dejó fuera prematuramente a Arantxa de cualquier posibilidad de pelear por un lugar en la instancia que continuaba.

En su tercer intento, la mexicana se acercó a la orilla del trampolín para iniciar su clavado, pero se quedó sin espacio y al intentar recomponer cayó al agua para llevarse el cero de los jueces y con eso colocarse en el último lugar de la competencia ya sin posibilidad de remontar.

¿ Que dijo la deportista después del suceso?

“Me siento muy mal, muy triste. Hubiera querido que este día hubiera sido diferente. Tuve que terminar la competencia, era lo que tenía que hacer. Sólo me queda agradecer a la gente que me apoyó, entrené mucho, pero las circunstancias no se dieron. Estoy devastada”, expresó r.

Este trágico momento la llevó a pensar en retirarse para siempre de los clavados.

“Me preguntó mi entrenador al final qué quería hacer ahora y lo que pasó por mi mente primero fue abandonar todo y justo me dijo que necesito preparación psicológica y que hay que levantarse”, concluyó la clavadista quien buscará revancha en París 2024.