La primera premisa de Miguel Ángel Russo para su Boca: "Tenemos que estar alineados"

Emocionado y, por momentos. con la voz quebrada de felicidad, "Miguelo" hizo énfasis en la idea de "estar todos alineados", se refirió a "lo que necesita el hincha", tiró palos a la dirigencia de su exclub y palpitó el Mundial de Clubes de Estados Unidos, donde su conjunto compartirá el Grupo C con Bayern Múnich, Benfica y Auckland City.

“Cuando llega un entrenador nuevo nos ponemos contentos. Hoy para mí es un día diferente. Tengo mucha felicidad. Presentamos al último DT que nos regaló la Copa Libertadores y porque es mi amigo. Vamos a intentar ayudarlo. Ojalá que disfrutes. Te quiero y felicidades”, arrancó el presidente de Boca en su breve introducción.

Luego, fue el turno de Russo, quien consideró: "Estoy muy contento porque sé lo que es Boca. Sé lo que vamos a jugar y estar en este momento es una alegría muy grande. Me gusta lo que hago y estoy muy bien con mi cuerpo técnico. Siempre buscando lo mejor".

"Sé lo que es el mundo Boca. Yo lo disfruto. Sé lo que significa. Es una alegría inmensa. Sé que tenemos que trabajar mucho y competir a la cual estaremos abocados en la planificación. Estamos hablando de un club muy grande a nivel mundial”, continuó.

El DT también habló sobre lo que se generó con su salida de San Lorenzo y su llegada a Boca: "La gente de fútbol maneja los tiempos. Se dijeron muchas tonterías. La gente de fútbol, muchos presidentes exjugadores saben cómo manejarse. Siempre hemos estado hablando. Más allá que yo me fui de Boca. Román siempre me llamaba. Hemos mantenido una relación propia muy cerrada. Y como la puede tener con Belloso, que han sido futbolistas, que tienen mis mismos códigos. La mayoría de lo que se dijo no fue verdad”.

"Boca es todos los días, a cada minuto. Es así. Es distinto. No son malas, son cosas que tienen que ver con el mundo Boca. Bienvenidas esas cosas de mi parte", expresó para luego agregar: "Boca se tiene merecido competir en el Mundial de Clubes por su grandeza. Su gente lo tiene merecido”.

Russo además diferenció lo ocurrido en su etapa anterior como técnico xeneize con lo que pueda llegar a pasar en la actual: “La pandemia nos mató. Nos paró cinco o seis meses. Hay muchas cosas que me han pasado y siempre mantuve el silencio. Me tocó una etapa difícil para seguir trepando muy alto. Yo no lo provoqué, pero esta es la realidad. Yo siempre competí, mucho más en los últimos años. Sigo compitiendo. No estaba en mi mente que apareciera Boca, pero apareció después que quedé eliminado. No antes”.

“Boca me agarra en un momento muy feliz de mi vida. “Estamos hablando en forma colectiva e individual (con el plantel). Planteando normas. Después, todo lo demás, en forma privada. Siempre está latentes en Boca los jugadores que pueden llegar. Román y la gente del Consejo se están moviendo mucho, pero hasta que no se concrete, hay que tener mucha calma. Hay que aportar la forma de juego que tiene que tener este club”, cerró.