Las bombas de Rafael Nadal: ¿piensa en el retiro?

"Estoy cansado, triste y frustrado", definió en primer lugar sus sensaciones. Y continuó: "Estoy frustrado por estar en procesos de recuperación de lesiones en gran parte de mi carrera. Pero siempre lo he aceptado. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo". Rafa se mostró golpeado como pocas veces después de esta derrota.

Nadal, abatido tras lesionarse y caer eliminado del #AusOpen2023https://t.co/fjQI6j3A6k pic.twitter.com/KuK5c6jDxF — Teledeporte (@teledeporte) January 18, 2023

"Puedo venir aquí y decir que la vida es fantástica y que hay que mantenerse positivo, pero no lo voy a hacer ahora. Es un momento y un día duro y lo acepto porque hay que seguir. A nivel deportivo, el vaso se va llenando y puede haber un momento que el agua salga por fuera”, disparó Nadal, quien además deseó que su lesión (que se conocerá mediante una resonancia que se hará en las próximas horas) no sea grave.

"Yo quiero seguir jugando al tenis, pero mis sensaciones son malas. No podemos engañarnos con un discurso optimista", concluyó con otra frase resonante en conferencia de prensa. El dolor de Nadal es el dolor de todos los amantes del tenis que, apenas a cuatro meses del retiro de Roger Federer, vuelven a recordar que también se acerca el final de la carrera del español.