Las estrellas que jugarían en Qatar su último Mundial

Lionel Messi: tras jugar la Copa del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, Leo disputará su quinta con Argentina con 35 años y para la siguiente tendría 39. "Este es mi último Mundial, seguramente. sí", comentó el 10 en diálogo con Star+ en la previa de la cita que se le viene en Qatar.

Cristiano Ronaldo: CR7 confirmó que "el Mundial de Qatar 2022 será mi último torneo con la selección", por lo que será su despedida de Portugal. El delantero lo anunció en octubre de 2020 cuando seguía rompiendo redes en Juventus. De esta manera, Cristiano, que tiene 37 años, jugará también su quinto Mundial, ya que ha estado en los últimos cuatro como Leo.

Manuel Neur: capitán del equipo alemán que se consagró campeón del mundo en 2014, adelantó que "nunca se sabe, pero estimo que ésta será mi última Copa del Mundo". El arquero, que tiene 36 años, buscará volver a hacer historia.

Ángel Di María: Fideo, que disputó las ediciones de 2010, 2014 y 2018, estará en Qatar 2022 con 34 años. Y ya anunció que después de este Mundial se retirará de la Selección.

"Haber ganado la Copa América me dio la tranquilidad de poder estar disfrutando más de la selección, pero después del Mundial de Qatar ya será la hora de dejarla, porque hay muchos chicos que están a la altura, van creciendo, y entonces sería egoísta no pensar así después de tantos años y de haber conseguido lo que quería con la celeste y blanca”, expresó en una entrevista.

Dani Alves: consiguió convencer a Tite, entrenador de Brasil, de convocarlo a este Mundial pese a sus 39 años. Por cuestiones de edad, seguramente sea el último. De hecho, su convocatoria no le gustó a muchos brasileros, quienes creen que su momento ya pasó.

Alves, actualmente jugador de Pumas de México, estuvo presente en los Mundiales de 2010 y 2014. Se perdió el de 2018 por una lesión jugando para el PSG.

Neymar: si bien tiene 30 y en el próximo tendrá la edad de Di María e incluso un año menos que Messi actualmente, él mismo puso en duda estar en Canadá, México, Estados Unidos 2026.

"No puedo garantizar que jugaré otra Copa, sinceramente no lo sé. Pero quiero jugar como si este fuera mi último Mundial", contó en charla con la web de FIFA. Ney disputó el de 2014 y 2018. En 2010, con 18 años, ya brillaba en Santos, pero Dunga, entrenador de la selección por aquel entonces, no lo citó. Tiempo después, el astro se refirió al hecho y dijo que no le guarda rencor y cree que no estaba preparado.

Modric: el croata, que jugó las ediciones de 2006, 2014 y 2018 (subcampeón), jugará su cuarta Copa del Mundo y seguramente la última por su edad, ya que tiene 37 años.

Robert Lewandowski: luego de su participación en el Mundial 2018, el polaco, con 34 años, estará en Qatar, donde compartirá grupo con Argentina, además de Arabia Saudita y México.

Buscará marcar su primer gol en la máxima competencia a nivel selecciones. Puede ser su último Mundial.

Hugo Lloris: el arquero disputará su cuarto Mundial tras jugar los de 2010, 2014 y 2018, donde fue campeón y consiguió la segunda estrella de Francia. Con 35 años, puede ser el último Mundial. Aunque para el próximo tendría 39 y con dos menos, su colega y compatriota Steve Mandanda será parte del plantel de esta Copa del Mundo.

Luis Suárez: el delantero uruguayo de 35 años también confirmó que será su último Mundial. “Si voy es porque estoy condiciones de estar y aportar lo mío, y buscaré vivirlo como lo que es, mi último Mundial, y disfrutarlo tanto yo como mi familia”, expresó el Pistolero, que estuvo presente en las ediciones de 2010, 2014 y 2018.

Sergio Busquets: es el último "sobreviviente" del plantel histórico de España que consiguió el primer Mundial del país en 2010. Tiene 34 años y es muy difícil que con 38 logre estar en mejor nivel de otros españoles más jóvenes que vienen creciendo.

Karim Benzema: con 34 años y también de una selección importante, en su caso como la de Francia, habrá que ver su nivel dentro de cuatro años. Además, si deseará jugarla en su momento.

El "Gato" jugará su segundo Mundial tras estar en Brasil 2014. Se perdió tanto el de 2010 como el de 2018 porque el entrenador de turno decidió apartarlo por escándalos extra futbolísticos. Ahora, en el mejor momento de su carrera, buscará representar de la mejor manera a su país.