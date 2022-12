Las hijas de Pelé negaron que el astro esté en riesgo

"Hace unas tres semanas contrajo Covid. Él está vacunado con todas las vacunas, pero por causa de los medicamentos y la quimioterapia del cáncer está frágil y desarrolló una infección en el pulmón. Por eso fue al hospital", indicaron a la cadena Globo.

image.png Pelé y su hija Flavia

Pelé, de 82 años, fue ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo desde el martes de la semana pasada "para revaluar el tratamiento de quimioterapia del tumor en el colon, identificado en septiembre de 2021", según informaron desde la clínica.

Posteriormente, el equipo médico comunicó que el tres veces campeón mundial con Brasil padecía una "infección respiratoria", motivo por el cual le empezaron a administrar antibióticos, a los que respondió de forma "adecuada" desde entonces.

Según el último boletín médico, divulgado el sábado, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia sigue en tratamiento y su estado de salud es "estable".

https://twitter.com/ChipiVera89/status/1599043700960956417 “#Pelé recupérate pronto” es el mensaje en la Aspire Tower de Doha que se encuentra a metros del estadio Khalifa, donde en breve jugarán Países Bajos vs USA. pic.twitter.com/q1b6KdOUAI — Jorge Vera (@ChipiVera89) December 3, 2022

La familia negó de forma vehemente la información que aseguraba que Pelé ya no responde a las sesiones de quimioterapia y que había pasado a cuidados paliativos después de que el cáncer detectado en el colon se extendiera a otros órganos del cuerpo.

"No está en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Está en un cuarto normal, no está en riesgo. Está bajo tratamiento", señaló Flávia Arantes, hija del exfutbolista brasileño, en el reportaje emitido por Globo. "Es muy injusto que empiecen a hablar de que está en estado terminal, en tratamiento paliativo. No es eso", añadió.