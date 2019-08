LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis, Russell Westbrook y Paul George son algunos de los jugadores que optaron por salir del equipo de Estados Unidos, mientras que Kevin Durant, Kyle Lowry y Klay Thompson están lesionados.

La ausencia de figuras en Mundiales para los estadounidenses no es nada nuevo. Algunos porque todavía no se recuperan de la temporada pasada, otros debido a que aún no se adaptaron a sus nuevos equipos y están también quienes no priorizan la competencia y ponen por encima la NBA, el torneo más prestigioso del planeta.

El entrenador de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, guiará al equipo nacional de Estados Unidos por primera vez, reemplazando al legendario entrenador universitario de la selección masculina Mike Krzyzewski. De su mano, el país buscará una tercera corona consecutiva en el Mundial que se realizará del 31 de agosto al 15 de septiembre en China.

