Angelici desmintió que le haya ofrecido un cargo político a Riquelme

Para terminar con el run run que vinculó al histórico 10 de Boca con el oficialismo, el mismo Daniel Angelici desmintió que le hayan ofrecido la vicepresidencia a Román.

"No hemos hablado para ofrecerle , nos escribimos por WhatsApp. Cuando hablamos fue por su partido despedida. Boca va a poner todo el estadio y todos sus empleados a disposición. Sabe que la Bombonera estará abierta con todo a disposición porque él se lo merece", afirmó Angelici.

Embed #HalconesyPalomas | Daniel Angelici: "No hablé con Riquelme por las elecciones de Boca" pic.twitter.com/tniGagIGvc — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) August 20, 2019

Angelici adelantó que le ofrecieron ir como vocal para que pueda mantener su cargo en AFA y Superliga: "Siempre dije que si gana el oficialismo me voy a quedar trabajando. Soy vicepresidente primero de AFA y para seguir tengo que ser directivo del club. Me plantearon ir como vocal, puede ser que vaya", comentó el Tano.

Embed #HalconesyPalomas | Daniel Angelici, sobre la posibilidad de ir en la lista del oficialismo: "Me plantearon ir como vocal para poder seguir participando en AFA representado a Boca" pic.twitter.com/ixiMic2v5B — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) August 20, 2019

Palos para Nández

La semana pasada, el uruguayo Nández tiró palos a la dirigencia de Boca por su pase y pidió "un buen gesto del que tiene que hacerse responsable". Y Angelici atendió con todo al volante por su salida del club.

"No me sorprende nada de lo de Nández. Él me pidió irse del club y nosotros no queremos quedarnos con ningún jugador que no quisiera jugar. Boca puso un número para que pudiera salir y desde Italia no llegaba. Queríamos 20 millones en bruto. Llegaban a 16 millones, y pagaban algunos impuestos y otros no. Si todos queríamos hacer la operación, todos teníamos que ceder. El representante cedió el 50% de su parte y el 50% de su comisión. El jugador tenía que ceder una parte", remarcó Angelici.

Y cerró: "Aparte, el jugador se habrá olvidado que Boca le había adelantado 600 mil dólares, y se lo descontamos con este 15%. Ahora mandamos un abogado y está con el tesorero para revisar toda la documentación. Boca tiene una sola manera de trabajar".

Más frases picantes de Angelici

• "Ahora estamos pensando en la Liga de Quito. Nos gustaría una revancha con River. El objetivo es llegar a la final de la Copa Libertadores".

•Protestas de River por los sponsors: "No hay club en como Boca, ninguno podrá competir en sponsors. Cuando asumí, teníamos en sponsoreo, 6 millones de dólares. Cuando deje el cargo, el que reciba tendrá 20 millones. Esa diferencia se traslada en tener mejores planteles".