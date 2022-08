Leyendecker visitó a Zeballos: "Le pedí disculpas"

"Me sorprendió Zeballos, es un pibe espectacular, estaba muy angustiado por lo que sucedió, quería verlo. Le pedí disculpas, vine para eso", comentó Leyendecker en rueda de prensa al salir del Sanatorio De La Trinidad, de San Isidro, donde se encuentra internado el jugador Xeneize.

IDNR4nXU-vYDmSCk.mp4

Y agregó: "Lo noté con muchísimo ánimo, me recibió muy bien y solo tengo palabras de agradecimiento. Estaba angustiado cuando me enteré del parte médico de Exequiel, no me interesaba nada más, ni la sanción que me darán".

El defensor fue suspendido provisionalmente por el Tribunal de Disciplina de la AFA de todas las competencias hasta que Boca presente un certificado médico sobre la salud de Zeballos.

El delantero santiagueño comenzará con una recuperación que le demandará alrededor de seis meses, por lo que recién volverá a jugar en el 2023.

En el sanatorio de San Isidro fue operado ayer por el doctor Jorge Batista de la articulación de la tibia y el peroné de la pierna derecha.

PARTE MÉDICO

El Departamento Médico de Boca emitió este viernes un comunicado oficial sobre la salud de Zeballos y aseguró que el jugador tiene una "buena evolución" luego de la operación y estará en reposo hasta la próxima semana.

Deberá cumplir tres semanas sin apoyar la pierna y tres semanas utilizando muletas on apoyo parcial.

Su tiempo estimado para el regreso va desde los 4 hasta los 6 meses.