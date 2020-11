Lionel Messi: "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo"

Es ahí donde algunos periodistas lo esperaban en el aeropuerto de "El Prat", para interrogarlo sobre las declaraciones de Eric Olhats, el ex asesor de Antoine Griezmann, su compañero en el club catalán.

"Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él", dijo Olhats en la revista francesa France Football.

"Ya estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club", fue la respuesta que Messi les dio a los periodistas al preguntarle sobre las declaraciones del ex agente de Griezmann.