Nicolás Paz, joya de la Selección Argentina, debutó en Real Madrid

Paz, de 19 años, hizo su ingreso a los 30 minutos del segundo tiempo por el uruguayo Federico Valverde para jugar lo que restaba del encuentro disputado en el mítico estadio Santiago Bernabéu de Madrid. "Siempre se tienen nervios antes del partido. He intentado estar tranquilo y disfrutar lo máximo posible. Nada más salir del banco y ver el estadio, se me ha removido el estómago. Te vienes arriba con toda la gente. Es una pasada estar al lado de mis ídolos", explicó ante la prensa.

Luego, agregó: "El Madrid quiere ganar siempre y tiene ese aura en el vestuario. Todos (los juveniles) jugamos con el mismo objetivo, que es llegar al primer equipo. Para ello trabajamos día a día. Sabemos de la dificultad porque es el mejor equipo del mundo, pero tenemos que trabajar porque se puede lograr. Es posible y este es un mensaje para el resto de canteranos".

Antes de salir a la cancha, Nico reveló qué le pidió Carlo Ancelotti: "Me ha dicho que disfrute, que defendiera y me dejase todo". Además, contó a quién va a ir dirigida la casaca del debut: "Voy a regalar la camiseta a mis padres porque se lo merecen. Son los que han estado conmigo desde pequeño".

Es hijo del exfutbolista Pablo Paz, aquel marcador central surgido de Newell’s, con pasos por Banfield e Independiente, dilatada trayectoria en España y Mundialista en Francia 98 bajo la tutela de Daniel Passarella. Nació en Tenerife, pero ya jugó para la Selección Argentina Sub-20 en el Sudamericano de Ecuador 2023 y fue citado por Lionel Scaloni en marzo pasado, donde realizó entrenamientos con el plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

“Viviendo un sueño”, posteó hace un tiempo con una foto junto a Lionel Messi, cuando tuvo la chance de tratarlo de tú a tú en un entrenamiento de la Selección. “Esto es una sorpresa mayúscula, aunque ya sabíamos que el scout en Madrid lo venía siguiendo, no sabíamos que iba a tener esta convocatoria, fue una alegría”, contó papá Pablo cuando se dio el llamado. “Si les cuento cómo salió de la habitación cuando se enteró... Fue tremendo, salió temblando, me dio hasta pena, no podía hablar, la verdad”, reveló el ex Everton de Inglaterra, Tenerife y Valladolid.