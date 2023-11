Felipe Melo insultó a Mbappé y lo pulverizó por su crítica al fútbol sudamericano

“Mbappé es un bobo. Habló, destrozó a Argentina y después lo pasaron por encima. Hizo tres goles en la final, salió campeón Argentina y Messi como mejor del mundo. Tiene mucho que aprender todavía, no puede hablar del fútbol sudamericano”, disparó el volante brasileño de 40 años en diálogo con TNT Sports.

Asimismo, reconoció que el delantero francés “es un grandísimo jugador, que va a ganar 3 ó 4 Balones de Oro”, pero insistió en que “tiene que cerrar la boca”. Además, destacó: “Desde Europa vienen a buscar jugadores acá, no a Francia. Por suerte no he tenido ocasión de jugar contra él, por suerte no sé si para mí o para él”.

OFQJASVOANCDTDTIFKDMISPTTQ.webp

Melo volvió a elogiar a Messi y respecto de su consagración en el Mundial Qatar 2022, confió: “Estoy contento por Messi, pero soy brasileño. Yo quería que ganara Brasil con Neymar”. Si pudiera volver a jugar contra el rosarino, reconoció: “Antes del partido beso a Messi, luego una patadas y después hay que pedirle la camiseta”.

Felipe Melo también reveló que la final ante Boca del sábado en el Maracaná la jugó “con un desgarro de 2cm”. Y apuntó: “El fútbol es mi vida. Estoy siempre trabajando y pago un precio importante por ser titular a los 40 años”.

Sobre el encuentro contra Boca, manifestó: “Boca llegó a la final porque es Boca, por la camiseta. Es el club más grande de Argentina y uno de los más grandes del continente. Pero ha sufrido mucho. Tiene un portero (Romero) muy bueno. Pero no es que ganó por los penales, sabe defender, con Palmeiras hizo un gol y peleó con uno menos. Ha tenido sus méritos. Los equipos argentinos son fuertes, pero los equipos en Brasil tienen más dinero”.

HPTBDUYFH556CTFJDW5IY5S5OI.webp

Más frases de Felipe Melo

Corazón xeneize. “Todos saben que soy hincha de Boca, pero River es un grandísimo equipo. En Argentina fue difícil, con Argentinos Juniors más todavía. Y a Boca le ganamos al final”.

Mundial de Clubes. “Tenemos que pensar en el primer partido del Mundial de Clubes, no podemos pensar ahora en el Manchester City. Si ganamos, va a ser un partido difícil contra el mejor equipo del mundo. Tiene al niño prodigio, Julián Álvarez, que ya ganó todo, es un equipazo. Hay que soñar, siempre digo eso, ese es el inicio”.

Fluminense. “No hay equipo en el mundo que trabaje más que Fluminense. Pueden tener más técnica o más jugadores, pero nadie trabaja más que nosotros. Diniz es uno de los mejores entrenadores del mundo”

Renuncia de Almirón. “Me sorprendió un poco, pero si uno no gana es normal. Los equipos grandes son así, si no ganás. Le dije que hizo un grandísimo trabajo, nadie esperaba que Boca llegara a la final”.

Incidentes previos a la final. “Yo no puedo atacar a mi hinchada, pero no sé lo que pasó. Pero es triste”.

Germán Cano. “No entiendo qué pasa con Scaloni, jugué con él, es un gran chico. Pero el fútbol es momentos y Cano es uno de los mejores de Argentina, es el mejor después de Messi. Hay que llevarlo, darle la oportunidad. Aunque sea un amistoso. Hay que llamarlo, es un jugador que está haciendo mucho. Cano es el número 2, el 1 es Messi”.

Verón. “Uno de los jugadores que tengo como ídolo es Juan Sebastián Verón. Antes del partido Argentina – Brasil en Rosario hablé con él. Le dije que era mi ídolo y me dijo que me iba a arrancar la cabeza”.