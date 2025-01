Lionel Scaloni habló sobre la chance de que Lionel Messi juega el Mundial 2026 y de las sorpresas que se vienen

Con Lionel Messi ocurre algo parecido. Si bien los hinchas saben que el adiós está cerca, todos quieren que haya Pulga para rato en la Selección Argentina. Y todo parece indicar que así será o al menos eso dejó trascender Lionel Scaloni, entrenador del combinado nacional, quien aseguró que el capitán tiene muchas ganas de decir presente en el Mundial 2026 para defender el título obtenido en Qatar 2022.

"Las ganas de querer jugar el Mundial las tiene él y las tienen todos. Tanto él como sus compañeros son conscientes de que queda un tiempo prudencial. Hay que dejar pasar el tiempo y ver cómo uno va llegando. Él sabe muy bien lo que pensamos nosotros. Y es el más inteligente", sostuvo el técnico de la Albiceleste en diálogo con DSports.

A comienzos de noviembre del pasado año, el propio Messi se había referido a la posibilidad de jugar su sexto Mundial consecutivo y, si bien no dio precisiones, explicó qué necesitaba para poder tomar la decisión final: "Espero terminar bien este año y empezar bien el próximo haciendo una buena pretemporada, la cual no tuve el año pasado por la cantidad de viajes que hicimos. No falta tanto pero a la vez falta mucho, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, por eso trato de vivir el día a día y no pensar más allá".

Embed "ES MOMENTO DE DARLE OPORTUNIDADES A LOS CHICOS QUE TODAVÍA NO HAN ESTADO"



Lionel Scaloni, acerca de la integración de los más jóvenes en la Selección Argentina.



De todas formas, más allá de que la Pulga no haya dado precisiones, lo cierto es que Scaloni reveló las ganas del 10 de decir presente, por lo que la temporada 2025 y su físico dirán si puede finalmente conducir al equipo en la defensa del título el año próximo.

Al mismo tiempo, el entrenador se refirió a la necesidad de seguir probando jugadores, más allá de que la base de los campeones del mundo quiera decir presente en la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Así, dejó la puerta abierta a alguna sorpresa, en lo que será el año previo a la Copa del Mundo.

"Es el momento de pensar en darles oportunidades a chicos que todavía no han estado, lo estamos analizando. Es verdad que la base está. ¿Pero, por qué no pensar en algún chico que pueda aportar? Después, ya viene lo serio y hay que competir en un Mundial con chicos que necesitamos que tengan puesta la camiseta. Así que creemos que es el momento, ya veremos antes de la convocatoria", aseguró.

Los pibes, en la mira

No hay mejor vidriera que el Sudamericano Sub 20 para un juvenil que quiere mostrarse. Al menos por un rato, las miradas de todo el continente están clavadas en este torneo en Venezuela. Los hinchas descubren nuevas joyas, los DT empiezan a ser cautivados y suenan teléfonos de un lado y otro para preguntar condiciones.

Uno que sigue de cerca a esta Selección Argentina de Diego Placente (dos victorias y un empate) es Scaloni, quien suele sorprender con la inclusión de jóvenes talentos en sus listas. A sabiendas que en este 2025 no habrá torneos importantes, más allá de las fechas de Eliminatorias (se viene Uruguay y Brasil en marzo) y algunos amistosos, el técnico campeón del mundo y bicampeón de América tendrá la inmejorable oportunidad de probar futbolistas.

En 2024 le fue dando minutos en la Mayor a Alejandro Garnacho, Nico Paz, Valentín Carboni y Facundo Buonanotte. Ahora podría considerar a otros pichones de crack. Y hay varios pibes que la rompen en la Sub 20 y piden pista como los defensores Tobías Ramírez Cardozo y Julio Soler y los volantes Valentino Acuña, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, entre otros.