Messi, flamante ganador de su octavo Balón de Oro, es el primer jugador del seleccionado argentino que llega al país y a partir de mañana estará a disposición del entrenador Lionel Scaloni en la primera práctica para los partidos en el predio de Ezeiza que lleva su nombre.

El 10 argentino viene de jugar con Inter Miami un amistoso ante New York City. "Llevo poco tiempo en Miami pero parece que ya hace mucho tiempo que me encuentro en el club, por el trato que recibí junto a mi familia y porque me hicieron sentir como en mi casa", destacó el campeón del mundo en Qatar 2022 en el centro del campo de juego con su reciente galardón en las manos.

A diferencia de las últimas semanas internacionales, llega sin problemas musculares y sin dolor en la cicatriz de su vieja lesión en el posterior de la pierna derecha.

La Selección recibirá el próximo jueves a Uruguay en La Bombonera y visitará el martes 21 a Brasil en el estadio Maracaná. Disputadas cuatro fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, el campeón del mundo lidera la tabla con puntaje ideal y una ventaja de cinco unidades sobre sus tres escoltas: Uruguay, Brasil y Venezuela.

¡EL MEJOR DEL MUNDO ESTÁ EN ARGENTINA! Leo Messi ya arribó al país, para sumarse a la Selección Argentina. pic.twitter.com/S9O1C3TGiZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2023

Selección Argentina: los convocados por Scaloni

El DT dio a conocer días atrás la lista de citados para los clásicos contra Uruguay y Brasil, en la que se destacan los regresos de Ángel Di María y Paulo Dybala, que ya se recuperaron de lesiones musculares. El entrenador sorprendió con la convocatoria de dos nuevos laterales: uno de ellos es el español –hijo de madre argentina– Pablo Maffeo, que juega en Mallorca y el otro es el ex Vélez, Francisco Ortega, que se desempeña en Olympiacos, de Grecia.

Además, otro de los nombres que sorprendió fue el de Alejandro Garnacho pero porque no fue citado para esta doble fecha de Eliminatorias para el Mundial 2026.

Scaloni también reacomodó las piezas de su nómina, porque hay varios futbolistas que suele citar que no pueden ser parte del grupo por lesiones: Lisandro Martínez, Gerónimo Rulli, Emiliano Buendía, Lucas Beltrán y Juan Foyth.