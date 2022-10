Los cambios y dudas de Ibarra para Boca - Gimnasia

Esa jornada extra se tradujo en tranquilidad para Hugo Benjamín Ibarra a la hora de armar el equipo, teniendo en cuenta que varios de sus futbolistas llegan al límite físicamente. En ese sentido, la principal buena noticia pasa por Carlos Zambrano: tras terminar el choque con Newell's con molestias, entrenó a la par del grupo y podrá ser titular frente al Lobo.

De la misma forma, Frank Fabra también estará disponible para ocupar el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Martín Payero reaparecería entre los 11 iniciales en lugar de Cristian Medina, que arrastra una sobrecarga muscular. Y en ataque, la duda del DT pasa por incluir o no al recuperado Sebastián Villa en el equipo titular.

Si finalmente se confirma el ingreso del colombiano, que jugó 45 minutos contra Newell's, hay dos nombres que podrían dejar su lugar: uno es Óscar Romero, modificando el esquema a un 4-3-3, y el otro es Luca Langoni, sosteniendo el 4-3-1-2. El centrodelantero -una vez más- será Darío Benedetto, y Luis Vázquez no estará disponible ya que fue expulsado ante Vélez, por lo que debía cumplir fecha de suspensión.

Con este panorama, y si bien recién el miércoles Ibarra parará un equipo tentativo, el 11 de Boca para visitar al Lobo estaría conformado por: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Martín Payero, Alan Varela, Guillermo Fernández y Óscar Romero o Sebastián Villa; Luca Langoni o Villa y Darío Benedetto.

Marcos Rojo habló tras ser operado

"Gracias a Dios salió todo bien, ahora a recuperarme, volver a casa y descansar un poco. Tenía los meniscos también un poco complicados, pero bueno. El doctor hizo un buen trabajo", declaró Marcos Rojo a la prensa tras salir de la clínica donde fue intervenido por la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió contra Sarmiento y que le demandará entre seis y ocho meses de recuperación.

Y más allá de sus ganas de volver rápido a las canchas, el defensor aclaró: "Me lo voy a tomar con calma. No quiero hacer como la otra vez que me apuré por el Mundial para volver lo más rápido posible y sufrí varias lesiones por eso. Lo tomaré con calma para que se recupere bien la pierna".