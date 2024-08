Los Pumas brillaron contra los All Blacks e hicieron historia en Nueva Zelanda

El tercer éxito del seleccionado argentino de rugby contra Nueva Zelanda -actual subcampeón del mundo- se destacó también por la fortaleza mental del equipo, que llegó a estar 15 puntos abajo en el resultado al finalizar el primer tiempo. A eso se sumó una gran dosis de juego ofensivo, no exento de lujos.

Lo mejor del equipo que dirige Felipe Contepomi se vio en la última medio hora, cuando dominó el encuentro desde lo psicológico, con gran presencia defensiva y recuperación de la pelota en el ruck. Además, los cuatro scrums que tuvo a su favor, todos en ese cierre, los resolvió con eficiencia.

Cuando faltaban 12 minutos para el cierre del partido, un try de Agustín Creevy volvió a poner adelante a los Pumas (35-30) después de que Nueva Zelanda había reaccionado al golpe que sufrió al inicio del segundo tiempo. De ahí en más, Los Pumas se aferraron a la venta y un penal de Santiago Carreras selló el triunfo.

¡FORTALEZA DEL PACK ARGENTINO PARA EL TRY DE CREEVY VS. LOS ALL BLACKS!



— ScrumRugby (@ScrumESPN) August 10, 2024

La mayor cantidad de puntos que los Pumas les habían anotado a Nueva Zelanda habían sido 25, en las victorias en Parramatta (Australia) y Christchurch. Nunca les había apoyado cuatro tries. De hecho, los 38 puntos es la máxima cantidad de puntos que permiten los All Blacks como locales. Hasta ahora, el récord era de Sudáfrica, en un triunfo por 36-34 también en Wellington, en 2018.

"Los chicos hicieron un partidazo. Muchas de las cosas que propusimos salieron, otras por ahí ni cerca del partido perfecto. Pero la verdad es que cuando se venían, recuperamos y estuvieron muy sólido en las formaciones. Los llevamos dónde queríamos nosotros llevar el partido. Hubo una muy buena defensa y cuando tuvimos oportunidades marcamos. Estoy muy contento porque hicieron un gran partido", resaltó Contepomi luego de la victoria.

lospumastriunfo1.jfif Los Pumas comenzaron el Rugby Championship 2024 con una victoria histórica.

El head coach de Los Pumas elogió el nivel de la defensa ante los All Blacks: "Uno quiere un juego completo. La defensa gana campeonatos. Es la base para poder después desplegar el rugby que uno quiere. Las formaciones fijas en este deporte son cruciales. Hoy no tuvimos muchos scrums, pero los que tuvimos lo pudimos manejar muy bien".

Contepomi remarcó, por último, la manera en que Los Pumas se recuperaron de los ataques de Nueva Zelanda. "No existe el partido perfecto. Uno aspira a eso, pero sabiendo que no existe. Hay que entender y aceptar que las cosas no van a ser perfectas. La clave no está en el error, sino en cómo se vuelve de ese error. Los chicos lo hicieron, mismo cuando estuvimos en desventaja. Nos hicieron algún try de contrataque y ellos se juntaron y volvieron a lo que habíamos planificado. Mucho mérito y carácter para hacer eso", concluyó.