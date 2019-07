Los Pumas, medalla de oro en los Panamericanos de Lima

El conjunto albiceleste, que formó con Fernando Luna, Santiago Álvarez Fourcade, Germán Schulz, Revol, Santiago Mare, Tomás Vanni y Luciano González en la alineación inicial, volvió a demostrar por qué es el mejor del continente y derrotaron a un equipo que había sido verdugo en las finales de Guadalajara 2011 y Toronto 2015, donde los dejó a un paso de la medalla.

"Estamos muy contentos de habernos sacado de encima la espina de las finales que perdimos en los juegos anteriores. Veníamos a subirnos al podio y si era el oro, mejor, y lo logramos", afirmó Lautaro Bazán Vélez en dialogo con la televización oficial tras el encuentro. Germán Schulz, entre lágrimas, también mostró su emoción por el título. "Me emociona mucho. Son muchos días de no estar en casa, de dejar mi familia, mi novia, mis amigos, de no jugar en el club. Es una alegría inmensa", confesó.

