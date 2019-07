Mientras los varones avanzan en la Copa Argentina, Real Pilar eliminó el fútbol femenino del club

La Comisión Directiva del conjunto de Pilar decidió dar de baja el fútbol femenino del club a pocas semanas de que arranque una nueva temporada de la Primera B, donde "Las Reinas", como se conoce al plantel, era uno de los principales favoritos para ascender a la máxima división del fútbol femenino; algo que en los hombres no ocurre, donde, pese a los últimos resultados en la Copa Argentina de gran trascendencia, todavía le quedan varias divisiones antes de llegar a la Superliga. Esto se da en medio de un contexto en donde el deporte está teniendo una gran repercución y desarrollo, a raíz, en parte, del reclamo que a principios de este año inició Macarena Sánchez por su injusta desvinculación de la UAI Urquiza y que luego derivaría en una revolución y el posterior anuncio de la profesionalización por parte de la AFA.

Roque Benítez, entrenador de Real Pilar, confesó que tomó “con mucho dolor” la decisión de la CD, manifestó que “no hay ninguna chance de cambiar la historia” y sostuvo que no cree que los resultados deportivos tengan alguna relación en todo esto. “Nosotros estábamos esperando tener una reunión que pensábamos que la íbamos a tener apenas terminó la final con SAT, nunca se comunicaron con nosotros que queríamos analizar y charlar sobre el futuro. Al mediodía del jueves me dijeron que la dirigencia decidió no seguir con el fútbol femenino sin otra explicación que aduciendo temas de índole económico pero creo que no es esa la realidad porque meses atrás habíamos conseguido sponsor y no nos permitieron utilizarlo. Realmente no les interesaba la disciplina y eso me queda claro”, manifestó con bronca el DT en diálogo con Diario Resumen.

Además, se lamentó de que ocurra esto en el presente actual, en un marco de desarrollo tanto del deporte como del club mismo, muy cerca del ascenso a la máxima categoría en los últimos torneos. “Es un paso atrás pero quizás vengan cosas mejores, no hay que perder las expectativas de lo que viene. El fútbol femenino es imparable y hay chicas muy jóvenes que van a seguir trabajando con nosotros como lo venimos haciendo en el Polideportivo de Pilar formando jugadoras. Hoy las chicas están siendo llamadas por todos los clubes que te puedas imaginar, todas tienen ofertas gracias a su desempeño y esa es una enorme satisfacción por tener el reconocimiento de los pares al trabajo que hicimos”, concluyó.

