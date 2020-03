"Queremos que la gente, las ciudades estén bien, que el mundo vuelva a la normalidad. Después vemos si juego un partido o un torneo", agregó el actual jugador del Olimpia Milano, de Italia, en diálogo con Confinados sin Basket.

Más tarde, contó que tenía pensado no estar y que hasta lo habló con Ginobili. "Después del Mundial no tenía pensado jugar. Se lo había dicho a mis agentes. Durante el torneo, Manu me preguntó si iba a jugar y le contesté esto mismo, y él me dijo que Ettore Messina, estaba en Milán y que tenía interés".

ADEMÁS

Juanfer avisó que no se va a ningún lado porque "River es su lugar en el fútbol"

Imputaron al hermano y a la cuñada de Dybala por violar la cuarentena

El capitán de la Selección Argentina se encuentra en Italia y dio detalles sobre cómo afronta esta situación: "Por suerte tengo un gimnasio acá en mi casa en Milano, también en Argentina. Ojalá estuviera allá porque también tengo cancha de básquet. No es lo mismo, pero intentamos mantener el peso y una vida sana. Es difícil porque no sabés cuándo será el próximo partido. No sabe para qué y para cuándo se entrena".