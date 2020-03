Juanfer la desactivo sin reparos en un vivo con sus seguidores: "Creo que uno es feliz donde quiere estar. Y yo estoy donde quiero estar y en el lugar en el que soy feliz. No entiendo a veces lo que sale por ahí. Hace mucho tiempo vienen con que Juanfer no juega, que se quiere ir... Yo no veo redes, me informan mis familiares y amigos por mensaje. No me importa lo que dicen. Están hablando de mí cuando ni siquiera es importante. Lo que importa es la salud de las personas".

El colombiano, además, habló de su momento con poco juego y la falta de continuidad tras el tiempo de la lesión, y explicó: "Hubo un momento en el que yo jugué y mis compañeros esperaron. Hoy juegan ellos y a mí me toca esperar. Eso no significa que no sea útil ni menos importante para el equipo. Justamente, es un equipo. Estoy preparándome bien, el entrenador toma la decisión pensando lo mejor para el equipo y nosotros debemos acatar".

Después les avisó a los que seguían con las mismas preguntas: "De mi boca nunca salió querer irme. El día que yo quiera irme, seré el primero en hablar con los directivos y con el cuerpo técnico, a los que le tengo un gran respeto. Estoy donde quiero estar. Quiero disfrutar al máximo estar hoy en River. Si bien sé que nada dura para siempre, el futuro no me importa, yo vivo el presente”.

Por último, Juanfer, que contó que extraña mucho entrenar y disfrutar con los compañeros, pidió hacer la cuarentena, cuidarse. “Yo no tengo problemas en quedarme en mi casa porque es lo que hago siempre cuando no entreno o no concentro, soy muy tranquilo y me gusta estar en mi casa, ojalá esto pase pronto y volvamos a la normalidad, pero mientras tanto hay que cuidarnos entre todos y no salir”.