Maratón de Buenos Aires: El boliviano Garibay y la marplatense Borelli, fueron los ganadores

Garibay se convirtió en el primer atleta de Bolivia en vencer esta competencia al recorrer los 42,125 kilómetros del trazado en dos horas, 11 minutos y 59 segundos, y fue escoltado por el chubutense David Rodríguez, que de esta forma se consagró como campeón argentino con 2:21:55, y el bonaerense Ulises Sanguinetti con un tiempo de 2:24:57.

La alegría del campeón

"Estoy muy feliz y contento por el recibimiento de la gente y por el récord que pude conseguir para mi país. No me esperaba este resultado. Desde 2016 vengo planificando mis carreras y hoy me sentí muy cómodo", afirmó el campeón en declaraciones a la prensa luego de cruzar la meta.

En la rama femenina, la marplatense Florencia Borelli se adjudicó el triunfo al registrar un cronómetro de dos horas, 32 minutos y 28 segundos, seguida por dos compatriotas como Karina Fuentealba (2:48:33) y María del Carmen Argüello (2:54:02).