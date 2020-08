Marcelo Araujo: "El club será el que más sufra la salida de Lionel Messi"

Marcelo Araujo, uno de los críticos más agudos y certeros del deporte y del negocio del fútbol opina sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona y sus consecuencias,

No solo es uno de los periodistas que más sabe de fútbol. Su extraordinaria experiencia nacional e internacional como cronista, redactor y como el relator número uno de la Argentina, convirtieron a Marcelo Araujo en uno de los críticos más agudos y certeros del deporte y del negocio del fútbol. Por eso, su opinión sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona, no sólo es interesante. También es necesaria. Porque cuando Marcelo Araujo opina, no tiene miedo de quedar mal, pero tampoco bien.