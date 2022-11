Marcos Rojo bancó la continuidad de Hugo Ibarra como DT de Boca

En ese sentido, Marcos Rojo, capitán del equipo, sentó postura y bancó al Negro, quien yendo de menor a mayor, terminó saliendo campeón.

"Hicimos las cosas muy bien, Hugo dio calma y tranquilidad, conoce mucho el club y creo que la forma en que competimos le puede dar un plus a la hora de seguir. Entró en un momento difícil. Se ve cómo es en los partidos y lo mismo pasa en el día a día. Eso nos trajo mucha tranquilidad a nosotros", aseguró el zaguero en diálogo con ESPN.

Uno de los mayores méritos del ex lateral derecho fue lograr ordenar un vestuario que estaba prendido fuego de internas y consolidar una mayor unión grupal que terminó siendo fundamental para levantar la Liga Profesional, más allá de que luego no pudo coronar también con la Copa Argentina o el Trofeo de Campeones.

Hugo Ibarra.jfif Boca no descansa tras ganar la LPF: se viene Patronato.

A su vez, Rojo se mostró ilusionado y confiado para la próxima temporada; eso sí, con Ibarra presente. "Hugo agarró con el torneo comenzado, ahora tenemos una pretemporada que va a venir muy bien para trabajar y tomar la idea. Después otra vez va a ser un año muy largo. Tenemos un gran plantel y el año que viene somos de vuelta candidatos", afirmó.

Por otro lado, el zurdo de 32 años realizó un positivo balance del año Xeneize. "Demostramos que somos los mejores. Ganamos los dos torneos, peleamos la Copa Argentina, no se dio con Racing pero hicimos un buen partido. Hemos ganado partidos importantes. En la Libertadores tuvimos mala suerte, merecimos haber pasado ante Corinthians. El año pasado fuimos los últimos en irnos de vacaciones y ahora también", opinó.

Para cerrar, y mientras se recupera de su rotura de ligamentos en la rodilla, Rojo confesó: "Me encanta estar en Boca, he crecido mirándolo y uno siempre sueña con llegar. Estoy disfrutando mucho y espero recuperarme pronto para volver. Desde que tengo un año que mi viejo me ponía la camiseta de Boca". Volverá a las canchas a mediados de 2023.