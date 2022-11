Boca, un día como hoy: debut de Riquelme y despedida de Maradona

Ese día, en un 2 a 0 a Unión en La Bombonera, Riquelme se destacó y se empezó a meterse, ya en ese primer contacto con la gente, en el corazón de los hinchas xeneizes.

El 10 no se notó nervioso y sorprendió con una producción top compuesta por controles, enganches, pinceladas, pases que solo vio él y hasta una asistencia, a Fernando Cáceres en el segundo tanto. Carlos Bilardo lo puso de titular, le dijo que "jugara tranquilo, como siempre" y él se hizo notar en la cancha.

De hecho, ese Román jovencito de 18 años fue aplaudido y ovacionado por la gente, que coreó por primera vez su apellido. "La gente no se compara con nada y el domingo en la cancha me di cuenta de lo que era", comentó después de su estreno. Luego, en su carrera, le hizo vivir los días más felices a los bosteros y maravilló al mundo con su fútbol. Conquistó el mundo con Boca y se convirtió en ídolo: ganó 11 títulos, entre ellos tres Copas Libertadores y una Intercontinental. Ahora, desde fines de 2019, fue elegido por los hinchas como vicepresidente del club.

Por otro lado, un día como este jueves, Maradona lanzó una de sus frases más históricas: "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha". Ese día, en su partido despedida, se enfrentaron la Selección Argentina de Marcelo Bielsa, con el "Diez" en sus filas, y "Resto del Mundo", un 11 conformado por varias figuras, entre ellos Francescoli, Higuita, Cantoná y Suker. Diego marcó dos goles, ambos de penal. Acá, los equipos.

Argentina: Germán Burgos (Pablo Cavallero); Roberto Ayala (Lucas Castromán), Juan Pablo Sorín (Mauricio Pochettino), Walter Samuel (Diego Placente); Pablo Aimar, Matías Almeyda (Claudio Husaín), Javier Zanetti (Julio Cruz), Juan Sebastián Verón (Eduardo Berizzo), Kily González; Diego Armando Maradona; Claudio López. Director técnico: Marcelo Bielsa.

Equipo de las estrellas: Óscar Córdoba (Fabián Carini, René Higuita); Ciro Ferrara, Jorge Bermúdez, Carlos Gamarra, Iván Córdoba (Lothar Matthaeus); Nolberto Solano, Juan Román Riquelme (Leonardo Rodríguez), Enzo Francescoli (Álvaro Recoba, Carlos Aguilera), Carlos Valderrama; Davor Suker, Hristo Stoichkov (Eric Cantona). Director técnico: Alfio Basile.

También en un palco estuvo Pelé, quien fue silbado por los más de 50.000 presentes en La Bombonera. Tras la victoria por 6 a 3 de Argentina ante el equipo de estrellas, éste fue el discurso completo del Diego en medio del estadio: "Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlos felices a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad no me lo esperaba porque esto es demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Esperé tanto este partido y ya se terminó, ojalá que nunca se termine este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta y que no termine nunca el amor que me tienen".

"Les agradezco en nombre de mis hijas, de mi vieja, de mi viejo, de Guillermo (Coppola) y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".