Messi quedó libre y Newell's se tiró el lance

A través de su cuenta oficial en Twitter, el club rosarino de donde surgió Lionel Messi hizo su apuesta. Es que a partir de hoy el 10 ya no es más jugador del Barcelona.

"Hola Leo, estás ahí? En Argentina recién ahora es 1º de julio... (El que no arriesga no gana)", es el mensaje que publicó este jueves Newell's Old Boys de Rosario en su cuenta de Twitter. La imagen que acompaña el posteo es la del festejo de Lionel Messi con la camiseta rojinegra que usó Diego Maradona, tras la muerte del Diez.