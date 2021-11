Messi ya está en Argentina para jugar por Eliminatorias

La Pulga no vino solo sino que en su avión privado vino acompañado de sus compañeros del PSG Leandro Paredes y Ángel Di María, quienes también fueron citados por el técnico Lionel Scaloni.

Messi-Ezeiza-01.jpg Messi llegó esta mañana al país para sumarse a la convocatoria de la Selección Argentina en una nueva doble fecha de Eliminatorias. Captura.

La llegada al país de Messi y compañía suma dudas y polémica ya que el rosarino arrastra una molestia en su pierna izquierda que lo marginó de los últimos dos encuentros en el equipo parisino, y desde la institución responsabilizan a que se debe al esfuerzo que hace por jugar con la camiseta argentina.

Vale recordar que el argentino salió en el entretiempo del partido ante el Lille, por la Liga francesa, y luego no estuvo entre semana ante el Liepzig por la Champions League, ni el sábado ante Burdeos por nuevo partido del campeonato francés. Así y todo, el equipo comando por Mauricio Pochettino consiguió ganar, lo que acalló un poco las críticas del público y de la dirigencia.

Messi viajó fugazmente el viernes a Madrid donde se sometió a estudios para conocer más en profundidad el grado de su lesión que podría ser un golpe en su rodilla y que acabó por generarle una molestia en los músculos isquiotibiales, algo que lo hizo parar preventivamente y no hacer fútbol.

El caso de Paredes es similar ya que -en su caso- se recupera de un desgarro que le impidió jugar en los últimos compromisos del PSG por lo que esta convocatoria al seleccionado argentino despierta dudas y genera malestar en las oficinas de la entidad de París.

"No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación", señaló el brasileño Leonardo, director deportivo del PSG. "No tiene sentido, y estas situaciones ameritan un acuerdo real con la FIFA", le dijo molesto a la prensa.

La doble fecha de Eliminatorias

Argentina enfrentará el jueves 12 de noviembre a Uruguay en Montevideo y el martes 16 a Brasil en San Juan. Habrá que ver si Messi y Paredes serán de la partida, en caso de entrar, si estarán todo el partido. Con sumar un triunfo, el seleccionado albiceleste se aseguraría gran parte de la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Ante la duda, Scaloni llamó a último momento a Alejandro Papu Gómez quien viene siendo un reemplazante natural de Messi.

Los 35 jugadores convocados por el técnico Scaloni para los encuentros del viernes 12 ante Uruguay y el martes 16 frente a Brasil son:

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Atalanta, Italia) y Federico Gomes Gerth (Tigre).

Defensores: Nahuel Molina (Udinese, Italia), Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (Betis, España), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, Italia), Nicolás Tagliafico (Ajax, Países Bajos), Gastón Ávila (Rosario Central) y Marcos Acuña (Sevilla, España).

Volantes: Guido Rodríguez (Betis, España), Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra), Leandro Paredes (París Saint Germain, Francia), Lisandro Martínez (Ajax, Países Bajos), Enzo Fernández (River Plate), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, España), Santiago Simón (River), Cristian Medina (Boca), Matías Soulé )Juventus), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Alejandro Gómez (Sevilla) y Nicolás Domínguez (Bologna, Italia).

Delanteros: Lionel Messi (París Saint Germain, Francia), Ángel Di María (París Saint Germain, Francia), Ángel Correa (Atlético de Madrid, España), Joaquín Correa (Inter, Italia), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Julián Álvarez (River Plate), Nicolás González (Fiorentina, Italia) y Exequiel Zeballos (Boca Juniors).