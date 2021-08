Miami: Beckham recibió a Caniggia y lo trató de "leyenda"

En la noche del miércoles, el exfutbolista y la modelo aprovecharon para salir e ir a ver jugar al Inter Miami, equipo que debutó hace un año en la MLS y que es presidido por un viejo conocido del Pájaro, David Beckham.

Como no podía ser de otra forma, el inglés hizo las veces de anfitrión y no sólo le dio dos excelentes ubicaciones para que la pareja viera el partido ante el Chicago Fire, bien al lado del campo de juego, sino que le obsequió la camiseta titular con el número 7 y el apellido Caniggia en el dorsal.

Pero no sólo eso, luego de posar para las cámaras, Beckham le dedicó un sentido posteo al Cani en el que incluyó la bandera argentina flameando y un texto en español con remate en español: "The legend was in the house tonight (La leyenda estuvo en casa esta noche). Gracias por venir a nuestra casa". Un crack total.

Lo mejor de todo es que el Inter Miami ganó por 3 a 2 (a pesar del gol que se perdió el Pipa Higuaín) y la fiesta fue total para la hinchada local, en la que hay mayoría de latinos.

Cani-Beckham.jpg El encuentro entre Caniggia y Beckham quedó lógicamente reflejado en las redes sociales de ambos. Y sobresalió la dedicatoria que le hizo el inglés al argentino.

Vale recordar que siendo mundialistas, cada uno en su selección, el Pájaro y el Spice Boy se enfrentaron en la primera ronda del Mundial Corea-Japón de 2002; en aquella ocasión, Argentina perdió 1-0 precisamente con gol de Beckham (de penal) mientras que Caniggia estuvo en el banco de los suplentes.