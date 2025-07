Las 10 frases de Miguel Ángel Russo: de la vuelta de Paredes a los errores de la defensa

El DT de Boca analizó el empate contra Unión 1 a 1 en la Bombonera. "Me duelen los errores defensivos, de pelota parada, que marcan la diferencia", lamentó en rueda de prensa. Y se refirió a la situación de Exequiel Ceballos.

El empate contra Unión 1 a 1 en la Bombonera dejó una preocupación en Miguel Russo: las fallas de la defensa. El rendimiento de la última línea no conformó al DT de Boca y así lo expresó en la conferencia de prensa: "El tema defensivo no me gustó. Esto es clave también. El fútbol argentino está en un momento donde todo es difícil, nada es simple ni fácil".