MMA: perdió un dedo tras una fuerte patada de su rival

Luego de una llave mal ejecutada por el canadiense, el árbitro no tuvo otra alternativa que frenar las acciones por una situación insólita: Pliev había perdido un dedo.

Al parecer, la grave lesión ocurrió tras una patada de Goodale sobre la mano del luchador de MMA canadiense.

Según informó el parte oficial del enfrentamiento, la decisión por la que Goodale se llevó la victoria fue por un “dedo arrancado”.

El principal problema que preocupó a todos en Philadelphia, Estados Unidos fue que el dedo desapareció del octágono pero luego de una búsqueda, lo encontraron dentro del guante de Pliev.

El canadiense fue rápidamente trasladado al hospital más cercano y este jueves fue operado para volver a adjuntarle la extremidad a la mano.

Se viene una larga recuperación para Khetag Pliev y reafirma las quejas de los luchadores que deben cambiar la cobertura de los guantes para no poner en riesgo sus manos.

Tras el hecho, el peleador ruso de 37 años realizó un posteo en Instagram para llevar tranquilidad: “Mi familia, amigos y fans ¡Son la motivación de mi alma! Les pido disculpas a todos ustedes. Quiero hacerles saber que estoy bien, el dedo está nuevamente en su lugar. Esta lucha aún no ha terminado. La Dra. Maggie Wilson hizo un gran trabajo”.

Por su parte, el estadounidense reconoció que no se acuerda el momento exacto en el que su contrincante perdió el dedo. “Me golpeó algo grande. No recuerdo qué pasó para ser honesto. Tendré que mirar la pelea de nuevo en mi casa porque no logro darme cuenta en qué momento sucedió”, reveló Devin en conferencia de prensa luego de la pelea.