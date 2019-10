Los Pumas necesitaban este triunfo, que les devolviera la confianza tras la derrota por apenas 23-11 contra Francia y lo obtuvieron con creces, aunque decayeron en la segunda mitad, donde no obtuvieron ningún punto.

En partido del grupo C del Mundial de Japón, disputado este sábado en el Estadio Hanazono, en las afueras de Osaka, la selección argentina ya había incluso obtenido el punto de bonificación por cuatro tries, tres de ellos de Julián Montoya, en el minuto 25 de partido.

Como si tuviera bien aprendida la lección, Argentina salió muy concentrada en la primera mitad, después de los 40 minutos iniciales desastrosos en el debut contra Francia.

Este resultado de seguro dejará a Los Pumas bien preparados de cara al partido decisivo por la clasificación a cuartos de final, que será nada menos que contra Inglaterra, el 5 de octubre en Tokio.

Aunque si contra Francia no existieron en la primera parte, contra Tonga desaparecieron en la segunda, en la que no marcaron ningún punto.

"Tenemos mucho trabajo esta semana. Fuimos muy buenos en el primer tiempo pero no en el segundo", afirmó el técnico argentino Ledesma.

ADEMÁS:

Creevy igualó el récord de Contepomi

El hooker Agustín Creevy, que entró en el minuto 44 (en el segundo tiempo) en reemplazo del héroe del partido Julián Montoya, igualó con 87 encuentros el récord de partidos internacionales con Los Pumas de Felipe Contepomi.

Creevy, que llegó al Mundial con 85 partidos jugados, fue titular en el debut contra Francia y suplente en la victoria contra Tonga. "Estoy recontento por el logro individual pero sobre todo me pone contento que hayamos ganado contra Tonga. Lo que más me llamó la atención es la cantidad de partidos que había tenido Felipe. A mi me tocó una época que se juega mucho más", afirmó el hooker de 34 años.

"Es un honor compartir este mérito con Felipe, que fue un gran jugador, lo quiero mucho, es mi amigo. Llegar a 87 partidos no se da todos los días. Estoy completamente feliz", añadió.

A Contepomi y Creevy los siguen Lisandro Arbizu y Rolando Martín, con 86, mismo número que Juan Manuel Leguizamón, presente en el Mundial de Japón pero que no ha jugado ningún minuto.

Creevy podría batir el récord y colocarse en 88 en el duelo contra Inglaterra, el 5 de octubre, decisivo en las aspiraciones de Los Pumas de pasar a cuartos de final.

Al respecto de encuentro decisivo contra Inglaterra, Creevy dijo que "es un partido muy importante porque nos puede dar la clasificación a cuartos”. “Sabemos lo que es Inglaterra, que está al nivel de Nueva Zelanda. Pero la verdad es que estamos dispuestos a dejar todo. Somos un equipo serio", agregó Creevy, cuyo apellido irlandés le viene de un tatarabuelo del Ulster que era ferroviario y que emigró a Argentina.

"Contra Inglaterra hay que poner el foco en la cabeza. Lo venimos trabajando mucho el tema mental. Tenemos que seguir metiéndole ahí. Es un partido para que nos venga el click definitivo. Viene un lindo desafío y estamos en condiciones de jugar igual a igual contra ellos. A los Pumas siempre nos gustó lo complicado", concluyó.

Creevy elogió a Montoya, jugador que marcó nada menos que tres tries. "Es un crack. Hizo muy buen partido. Estuvo muy preciso. Me pone contento por lo que luchó para llegar donde está", analizó.

"No sé qué pasó. Necesito verlo, analizarlo. En el primer tiempo tuvimos más dinámica, se encontraron espacios, el maul anduvo bien. En el segundo tiempo fue completamente distinto", concluyó el hooker en referencia a la segunda mitad del encuentro.

Los puntos:

Argentina: 4 tries Montoya (7, 17, 26), Carreras (20), 4 conversiones Urdapilleta Tonga: 2 tries Veainu (30, 66), 1 conversión Takulua (30)

Los equipos:

Argentina: Boffelli - Moroni, Orlando (Delguy 68), de la Fuente, Carreras - Urdapilleta (Sánchez 55), Cubelli (Ezcurra 74) - Kremer, Lezana, Matera (Ortega Desio 45) - Lavanini (Alemanno 55), Petti - Figallo (Medrano 45), Montoya (Creevy 45), Tetaz Chaparro (Vivas 45)

Tonga: Veainu (Fosita 75) - Lolohea (Vuna 44), Hingano, Piutau (Vuna 14-25), Halaifonua - Faiva, Takulua (Fukofuka 67) - Kapeli (Lokotui 53), Vaipulu, Kalamafoni (S. Mafi 66) - Fifita, Lousi - Tameifuna (Fia 42), Ngauamo (Sakalia 53), Fisiihoi (Fifita 68)