Murió Juan Ramón Verón, una gloria de Estudiantes de La Plata y papá de "La Brujita"

A principios de este mes estuvo internado por un cuadro de deterioro progresivo e insuficiencia renal, cabe aclarar que él tenía un solo riñón funcionando, lo que se conoce en términos medicinales como monorreno. Su pronóstico fue reservado, pero con el correr de los días recuperó la estabilidad y fue dado de alta.

Sin embargo, salió muy débil de la internación y este mediodía se descompensó en su casa. Fue trasladado hacia el sanatorio, ubicado a 300 metros del Estadio UNO, y falleció allí.

El exdelantero del Pincha y papá de Juan Sebastián Verón, actual presidente del club y otro de sus jugadores más reconocidos de la historia, conquistó un título local con el club y cinco internacionales, entre ellos, la recordada Copa Intercontinental de 1968 ante el Manchester United de Inglaterra en Old Trafford.

"Estudiantes de La Plata comunica con profundo dolor el fallecimiento de Juan Ramón Verón, emblema indiscutido de nuestra historia, referente absoluto de nuestra identidad y símbolo eterno del compromiso, la humildad y la pertenencia que distinguen al Club. Juan Ramón tenía 81 años y se encontraba acompañado por su familia, recibiendo el cariño de todos sus seres queridos", escribió en Estudiantes en sus redes sociales.

Y agregaron: "Nacido en La Plata el 17 de marzo de 1944, Juan Ramón Verón fue protagonista central de la época más gloriosa de Estudiantes. Integrante del equipo campeón del Torneo Metropolitano 1967, tricampeón de América (1968, 1969 y 1970), campeón de la Copa Interamericana 1969 y autor del inolvidable gol en Old Trafford que selló la obtención de la Copa Intercontinental el 16 de octubre de 1968, su figura permanece entre las más trascendentes del fútbol argentino. Futbolista excepcional, supo ser además un formador comprometido y un referente humano ineludible para generaciones enteras"

"El Club acompaña a nuestro presidente Juan Sebastián Verón y a sus seres queridos en este duro momento que atraviesa a todos los integrantes de la familia albirroja. Las novedades vinculadas al sepelio serán comunicadas oportunamente a través de los canales correspondientes. Estudiantes despide hoy a una de sus máximas leyendas. Su legado, su integridad y su ejemplo vivirán por siempre en la memoria de la institución", cerraron.

La Bruja debutó el 12 de diciembre de 1962 con la camiseta del Pincha en una derrota 4-0 ante Boca. Jugó en la institución hasta 1972, y en total acumuló con 212 partidos y 63 goles, en tres etapas.

Fue protagonista de la etapa más gloriosa en la historia del club: se consagró tricampeón de América y campeón del Mundo bajo el mando de don Osvaldo Zubeldía y a la par de otras leyendas como Carlos Salvador Bilardo. A nivel local también consiguió el Metropolitano de 1967.

Las tres Copas Libertadores las obtuvo en 1968, 1969 y 1970, y en el 68' llegó la gloria máxima cuando le ganó la Intercontinental al Manchester United, en Inglaterra.

El partido de ida fue en la Bombonera y terminó con victoria 1-0 para el conjunto argentino. Juan Ramón fue clave en el encuentro de vuelta, disputado en Old Trafford, ya que abrió el marcador en el minuto 7.

El empate del conjunto inglés sobre el final no alcanzó y el equipo platense se coronó campeón del mundo por primera y hasta ahora única vez en su historia.

La Bruja le convirtió un gol a Gimnasia, el clásico rival de todas las horas, el mismo día del nacimiento de su hijo, Juan Sebastián y así lo evocaba: “Estábamos concentrados en el country y mi mujer llamó el sábado por la noche, al único teléfono que teníamos, para avisar que estaba por tener familia.

"Le dijeron a Bilardo, pero pidió que no me despertaran. A la mañana siguiente vino y me dijo: 'Nació tu pibe, andante a verlo'. Fui hasta la clínica, me quedé un rato, vi que estaba todo bien, regresé y a la tarde le hice el gol a Gimnasia"

La Bruja también jugó en el Panathinaikos de Grecia, en Junior y Cúcuta, ambos de Colombia, en Argentino de Quilmes, en la vieja Primera B, donde se retiró.