Murió un fisicoculturista de 33 años tras descompensarse en una competencia

Mateusz Chmura se desplomó durante las finales británicas de la Physical Culture Association y murió en un hospital. Todavía no se informó la causa del fallecimiento.
El fisicoculturista Mateusz Chmura, de 33 años, murió el pasado domingo después de sufrir una emergencia médica durante una competencia en Inglaterra. El deportista se descompensó sobre el escenario mientras participaba de las finales británicas de la Physical Culture Association (PCA) y fue trasladado a un hospital, donde murió pese a los intentos por reanimarlo.
El episodio ocurrió en el Telford International Centre, en la localidad inglesa de Telford, cuando Chmura competía en la categoría Classic Bodybuilding Medium y hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas de su muerte, informaron medios internacionales.
Según informó la organización del certamen, el atleta recibió asistencia de los paramédicos presentes en el lugar, personal de una ambulancia local y miembros del servicio de ambulancia aérea de Midlands. Pese a la intervención de los equipos de emergencia, no pudieron salvarle la vida.
La competencia fue interrumpida mientras los profesionales asistían a Chmura. Después de su traslado al hospital, los organizadores se reunieron con los demás participantes y decidieron reanudar el torneo. De acuerdo con la PCA, la decisión se tomó antes de que se conociera la noticia del fallecimiento.
A través de un comunicado, la Asociación confirmó la muerte del fisicoculturista y expresó sus condolencias: “Nuestro más sentido pésame a su esposa, familia, amigos y a todos los que lo conocieron y lo amaron”, manifestó la organización.
Chmura había comenzado a competir apenas dos semanas antes de su fallecimiento. El 4 de octubre participó en el torneo PCA First Timers, celebrado en Yorkshire, donde consiguió el segundo puesto.
El deportista estaba casado con Patrycja Chmura desde hacía dos meses. Según informó el diario británico The Independent, ambos habían entrenado juntos menos de 48 horas antes de la emergencia médica.
Tras la muerte de su marido, Patrycja agradeció los mensajes de apoyo que recibió y expresó el difícil momento que atraviesa. “Estoy atravesando algo increíblemente doloroso y, en este momento, simplemente no tengo las palabras ni las fuerzas para decir mucho más”, señaló. Por ahora, no se dieron a conocer oficialmente las causas del fallecimiento.
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