Murió un fisicoculturista de 33 años tras descompensarse en una competencia

A través de un comunicado, la Asociación confirmó la muerte del fisicoculturista y expresó sus condolencias: “Nuestro más sentido pésame a su esposa, familia, amigos y a todos los que lo conocieron y lo amaron”, manifestó la organización.

Chmura había comenzado a competir apenas dos semanas antes de su fallecimiento. El 4 de octubre participó en el torneo PCA First Timers, celebrado en Yorkshire, donde consiguió el segundo puesto.

El deportista estaba casado con Patrycja Chmura desde hacía dos meses. Según informó el diario británico The Independent, ambos habían entrenado juntos menos de 48 horas antes de la emergencia médica.

Tras la muerte de su marido, Patrycja agradeció los mensajes de apoyo que recibió y expresó el difícil momento que atraviesa. “Estoy atravesando algo increíblemente doloroso y, en este momento, simplemente no tengo las palabras ni las fuerzas para decir mucho más”, señaló. Por ahora, no se dieron a conocer oficialmente las causas del fallecimiento.