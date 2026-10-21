Seguidores del ultraderechista Flávio Bolsonaro crearon un perfil falso con inteligencia artificial para simular apoyo al candidato de cara al balotaje del próximo domingo.
A pocos días de la segunda vuelta electoral en Brasil, el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro quedó en el centro de una polémica por una cuenta que simulaba ser una militante suya.
Se trata de Julia Cortez, una joven rubia que aparecía en videos junto al dirigente y llegó a reunir más de 500.000 seguidores en Instagram, pero cuya imagen, según señalaron internautas, fue creada con inteligencia artificial a partir de grabaciones de la campaña.
Su perfil se encuentra hoy inaccesible, ya que Meta lo habría suspendido de manera definitiva.
El influencer Guga Figueiredo fue uno de los primeros en advertir sobre el personaje y recopiló imágenes y videos que circulaban en redes. En uno de los más compartidos, la joven baila junto a Bolsonaro sobre un remolque, pero la escena fue manipulada: en la grabación original, en lugar de ella aparecía Nikolas Ferreira, político bolsonarista recientemente electo diputado.
También aparecía en videos que simulaban entrevistas callejeras, con declaraciones a favor del candidato y de los llamados "valores tradicionales". Según se informó, en su biografía figuraba un enlace a un canal de contenido erótico de pago con 150.000 seguidores.
El uso de inteligencia artificial en la campaña también ha llegado al Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil.
El 8 de octubre, el tribunal ordenó por unanimidad retirar tres publicaciones difundidas por Flávio Bolsonaro en la red social X. Una de ellas utilizaba inteligencia artificial para representar a Lula en una situación ficticia sin identificar de manera expresa que el contenido había sido generado mediante esa tecnología.
Las otras dos publicaciones fueron cuestionadas por asociar al presidente con organizaciones criminales sin un sustento fáctico mínimo.
La resolución dispuso que los contenidos fueran retirados en un plazo de 24 horas y prohibió volver a difundir las mismas publicaciones o materiales sustancialmente idénticos. El TSE señaló que la falta de identificación expresa del contenido generado mediante inteligencia artificial incumplía las obligaciones de transparencia previstas en las normas electorales.
La decisión muestra que el debate no se limita a la existencia de videos falsos: también abarca las condiciones en que se presentan los contenidos sintéticos, la posibilidad de que descontextualicen a un candidato y las responsabilidades derivadas de su difusión durante una campaña.