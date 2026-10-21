También aparecía en videos que simulaban entrevistas callejeras, con declaraciones a favor del candidato y de los llamados "valores tradicionales". Según se informó, en su biografía figuraba un enlace a un canal de contenido erótico de pago con 150.000 seguidores.

El uso de inteligencia artificial en la campaña también ha llegado al Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil.

El 8 de octubre, el tribunal ordenó por unanimidad retirar tres publicaciones difundidas por Flávio Bolsonaro en la red social X. Una de ellas utilizaba inteligencia artificial para representar a Lula en una situación ficticia sin identificar de manera expresa que el contenido había sido generado mediante esa tecnología.

Las otras dos publicaciones fueron cuestionadas por asociar al presidente con organizaciones criminales sin un sustento fáctico mínimo.

La resolución dispuso que los contenidos fueran retirados en un plazo de 24 horas y prohibió volver a difundir las mismas publicaciones o materiales sustancialmente idénticos. El TSE señaló que la falta de identificación expresa del contenido generado mediante inteligencia artificial incumplía las obligaciones de transparencia previstas en las normas electorales.

La decisión muestra que el debate no se limita a la existencia de videos falsos: también abarca las condiciones en que se presentan los contenidos sintéticos, la posibilidad de que descontextualicen a un candidato y las responsabilidades derivadas de su difusión durante una campaña.