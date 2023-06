Nacen dos estrellas: Dark Love y Neverwalkalone

Gran Premio Estrellas Juvenile (G1)

San Isidro



Dark Love (ARG)

(2C In The Dark (Mutakddim) - Lovely Lady ,by Honour And Glory)

J : Ortega Pavon Eduardo

T : Martín Ferro Enrique

O : San Isidoro

Empeñoso Craf(Mastercaftsman)

Epityrum (Portal Del Alto) pic.twitter.com/sTVQ52dyZU