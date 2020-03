"A mi me molesta cuando los que no cumplen con la cuarentena son los que no están obligados a salir. No puedo sacarme de la cabeza lo que hizo Tinelli, que fue de garca. No lo quiero mezclar con lo que hizo con el fútbol. Hablamos de él porque es una figura pública, sé que hay un montón de personas más que la están errando", sentenció en Cielo Sports.

Y agregó: "Me parece perfecto lo que se está haciendo en la Argentina. Ojalá que las medidas que se están tomando sean suficientes para que no nos pase lo de Italia. Acá lo estamos llevando bien. La mayoría de la gente creo que tomó conciencia por lo que veo".

Embed Nicolás Sánchez al aire de @cielosports ️: "No puedo sacarme de la cabeza lo que hizo @cuervotinelli. Es de GARCA lo que hizo, no tenía la necesidad de hacerlo. Seguramente debe haber un montón de gente así, ojalá que no tengamos que pagar por culpa de ellos". pic.twitter.com/naGDw15aVZ — Tomás Martín Yaques (@TomasYaques) March 24, 2020

