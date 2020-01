Ofrecen fotos robadas de Michael Schumacher postrado en su cama

Schumacher vive en una mansión en Ginebra (Suiza) y recibe atención médica en su hogar, aunque no se informó si está en estado vegetativo o despierto después del accidente de sky que sufrió en la estación alpina de Meribel, el 29 de diciembre de 2013. Fue decisión de la familia el no divulgar datos sobre la salud del ex campeón.

Esta semana, el diario italiano Contro Copertina publicó una entrevista en la que se asegura que el siete veces campeón mundial, tiene su cuerpo “deteriorado y con los músculos atrofiados”. El neurocirujano Nicola Acciari, del hospital de Bologna (Italia) afirmó en ese artículo que se debe “imaginar a una persona muy diferente de la que recordamos en las pistas, con una estructura orgánica, muscular y esquelética muy alterada y deteriorada”.

ADEMÁS:

Pero ahora, Corinna, la esposa de Schumacher denunció a las autoridades policiales que un hombre tomó las fotografías de manera ilegal en su vivienda y que las ofrece en el mercado negro por un millón de libras esterlinas, aproximadamente 1 millón 300 mil dólares-

Los abogados de la pareja afirman que las fotografías violan el “ámbito privado” de la vida del ex piloto, de 51 años.

El valor de las imágenes bien podría cotizar los precios señalados ya que desde hace años, la salud del piloto permanece en el mayor de los misterios. Mientras algunas versiones señalan que Schumacher ya no está postrado ni conectado a un respirador, otras señalan que estaría internado desde hace algún tiempo en una clínica francesa donde se lo somete a un tratamiento regenerativo con células madre.