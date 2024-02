Polémicas del fin de semana: ¿Qué pasó con el VAR en Riestra-River y Boca-DyJ?

Riestra - River: de un penal a una expulsión y la posterior anulación por un offside advertido ¡por televisión!

A los 7 minutos del segundo tiempo, y con el partido 3-0 en favor del equipo Millonario, Merlos cobró penal para Riestra por una sujeción de Leandro González Pirez a Jonathan Herrera.

Sin embargo, el árbitro fue a revisar la acción tras el llamado del VAR y advirtió que la falta había sido fuera del área, por lo que procedió a anular el penal pero expulsar al defensor de River por cortar una ocasión manifiesta de gol.

Pero no terminó allí, porque antes de que se reanude el juego, Yael Falcón Pérez volvió a llamar a Merlos para que chequee nuevamente la jugada.

¿El motivo? Benegas, quien asistió a Herrera, partía en posición adelantada antes de cabecear y que su compañero sea derribado por González Pírez, y de ese modo, todo quedó anulado y fue tiro libre defensivo para los de Martín Demichelis.

Embed TREMENDO MOMENTO EN LA CANCHA DE RIESTRA Y EL VAR



Andrés Merlos tuvo que chequear DOS VECES tras un penal sancionado para Riestra ante River. Finalmente todo se anuló por un offside en el comienzo de la jugada#LPFxTNTSports pic.twitter.com/USIUiDQGZ3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 11, 2024

Acá hubo un mal funcionamiento del VAR, ya que el offside es una jugada factual, por lo que no había necesidad de llamar al réferi de campo para sancionar la posición adelantada. Y no sólo eso, este lunes se supo que el offside no había sido advertido por los integrantes de la cabina del VAR, quienes recién lo notificaron al escuchar la transmisión oficial del partido. Insólito...

Antes, en el primer tiempo, y cuando Andrés Herrera convirtió el tercer gol de River, Riestra reclamó offside debido a que Borja interfirió en la reacción del arquero Ignacio Arce pese a no tener contacto con la pelota.

Desde el VAR tampoco se percataron de la situación, por lo que no trazaron las líneas para corroborar si efectivamente el colombiano estaba adelantado, y luego llamar a Merlos para que interprete si el delantero obstruyó o no al arquero del Malevo.

jG90N8iz.jpg En el tercer gol de River, Herrera remata y Borja, adelantado, interfiere en la reacción de Arce.

Boca - Defensa: penal bien anulado... ¡por un gesto que delató a Soto!

La situación que se dio en La Bombonera fue más insólita que polémica. 42 minutos del primer tiempo iban cuando Alexis Soto se desplomó en el área por un supuesto toque de atrás de Lucas Blondel. Jorge Baliño no dudó y marcó el punto penal, pero antes de que Nicolás Fernández se haga cargo de la ejecución, desde Ezeiza lo llamaron para que revise la acción.

Embed #CopaDeLaLiga | INCIDENCIAS PRIMER TIEMPO ANTE BOCA JUNIORS



Penal a Alexis SOTO anulado por Jorge BALIÑO (lo había cobrado) tras revisión de VAR.



Boca Juniors 0 - DEFENSA Y JUSTICIA 0 #DefensayJusticia #SomosDefensa #SomosVarela pic.twitter.com/uHAdzAYjT0 — PLANETA DEFENSA (@PlanetaDefensa) February 10, 2024

Allí, el juez corrigió su decisión y dio marcha atrás correctamente, ya que no había habido un contacto que amerite la sanción del penal. Sin embargo, según reveló el propio Soto post partido, Baliño le dijo que no cobró la falta porque el defensor le guiñó el ojo a 'Uvita', casi como que mandándose al frente él mismo, aunque no lo amonestó por simular.

“Me dijo Baliño que lo fueron a revisar porque vieron el guiño que le hice jodiendo a Uvita Fernández. Por eso nos sacaron el penal. Imaginate que no me voy a regalar haciendo un guiño de ojo cuando sé que en La Bombonera hay miles de cámaras captando todo”, dijo el ex Racing en Paso a Paso.

"Le guiñé le ojo pero era confirmándole que fue penal", argumentó curiosamente.

dnUhv0Ptw_720x0__1.jpg La imagen de la transmisión que capturó el guiño de Soto a Fernández y que fue advertido por el VAR y Baliño.

A su vez, Baliño explicó: "En la cancha me pareció una imprudencia de Lucas Blondel sobre el pie de apoyo de Soto. Pero en las imágenes me mostraron que el contacto no existió. La caída se produjo por el contacto con su propia pierna. Cambiamos la decisión y corregimos".

Por otro lado, hubo otra jugada polémicas en la tarde noche de Brandsen 805, además de un gol bien anulado a Nicolás Fernández en el comienzo del complemento por posición adelantada: a los 17' del primer tiempo, Pol Fernández le dio un planchazo al propio Uvita en su intento de recuperar la pelota y si bien Baliño cobró falta no consideró que sea meritoria de expulsión. Tampoco lo hizo Pablo Dóvalo en el VAR, ya que no lo llamó para que la revise.