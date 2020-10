Robinho está condenado a nueve años de prisión por una supuesta violación en Italia, en 2013, cuando se desempañaba en el Rossonero. Conociendo esto, Santos decidió contratarlo igual.

Hasta allí, todo parecía marchar sin inconvenientes. Sin embargo, la cadena TV Globo sacó a la luz audios de la causa judicial del futbolista de 36 años y provocó la reacción de los sponsors del Peixe, que aseguraron que sacarían sus auspicios si Robinho seguía siendo parte de la institución.

"Me río porque no me importa, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó" y "la policía no puede decir nada, yo diré que estuve contigo y luego me fui a mi casa", fueron algunas de las frases que se escucharon en el material difundido por TV Globo.

Tras conocerse esos audios, el club sacó un comunicado donde confirmaba su desvinculación: "Santos Futebol Clube y el atleta Robinho informan que, de mutuo acuerdo, decidieron suspender la vigencia del contrato firmado el pasado 10 de octubre para que el jugador pueda concentrarse exclusivamente en su defensa en el proceso que discurre en Italia".

El propio Robinho informó la noticia a través de sus historias de Instagram y dijo: "Con mucha tristeza en mi corazón, vengo a decirles que tomé la decisión con el presidente de suspender mi contrato en este momento convulsionado de mi vida. Mi objetivo siempre ha sido ayudar al Santos Futebol Clube. Si de alguna manera me interpongo, será mejor que salga y me concentre en mis cosas personales. Para los fanáticos del Peixe y los que me quieren, probaré mi inocencia".