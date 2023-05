"Buenas tardes. Mañana Rafa Nadal hará una rueda de prensa en la Rafa Nadal Academy by Movistar a las 16 horas. Si juega o no Roland Garros será comunicado entonces al igual que las razones por las que decide una cosa o la otra. Gracias", señala el texto de la nota remitida por el tenista español a los medios.

Según la prensa ibérica, Nadal no logró recuperarse a tiempo de su lesión en la cadera y no acudiría a defender su corona y los 2.000 puntos del ranking. Y es que parece ser que, aunque las esperanzas de llegar a tiempo eran positivas, la realidad es que los plazos no le dan para estar al 100%.

El ganador de 22 títulos de Grand Slams disputó su último partido oficial en enero, en el marco de la segunda ronda del Torneo de Australia, ante el estadounidense Mackenzie McDonald (perdió 6-4-6-4 y 7-5), derrota que le impidió revalidar su título de campeón del primer Gran Slam de 2023.

Es el momento más complicado para Rafa Nadal, que cumplirá 37 años el próximo 3 de junio. En lo que va de la temporada lleva apenas cuatro partidos disputados y una larga baja médica, inesperada ya que el primer pronóstico anunciaba una baja de entre seis y ocho semanas, período que fue creciendo a lo largo del tiempo.

Desde entonces, una lesión en el psoas ilíaco, de la que sigue recuperándose, le impidió disputar este año los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma.

¿Nadal Volverá en Wimbledon?

Si se confirma definitivamente la noticia, sería la primera vez desde 2004 que el mallorquín no asiste a Roland Garros. Además, con la pérdida de esos 2000 puntos del ganador, también saldría del Top 100.

Aunque Rafa aún tiene que confirmarlo oficialmente, todo parece indicar que así será, por lo que la gran pregunta a responder es cuándo se concretará entonces su retorno a los courts.

Quizás una posible vuelta sea en Wimbledon, ya que se celebra entre el 3 y el 16 de julio. Por el momento, este jueves el propio mallorquín se sentará delante de los micrófonos, las cámaras y los flashes para decir qué sucederá con Roland Garros, cómo viene su recuperación y si está más cerca de decirle adiós al tenis profesional.