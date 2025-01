Raúl Cascini habló sobre la posible vuelta de Leandro Paredes a Boca Juniors

"En su momento, cuando se habló con Leandro él había manifestado que quería quedarse en Europa hasta el próximo Mundial. Pero la ilusión siempre está, esa de verlo jugar de vuelta con esta camiseta. Eso es lo último que se pierde, la ilusión estará siempre. A los sueños siempre hay que trabajarlos y saben la relación que tiene con Román (Riquelme)", expresó el ex futbolista y actual dirigente del club en diálogo con ESPN.

Embed "CUANDO SE HABLÓ CON LEANDRO, ÉL MANIFESTÓ QUE QUERÍA QUEDARSE EN EUROPA HASTA EL PRÓXIMO MUNDIAL. LA ILUSIÓN ESTÁ SIEMPRE". Raúl Cascini sobre el posible regreso de Paredes a Boca.



#DisneyPlus pic.twitter.com/52dQkf84q0 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2025

Más allá de ese sueño, lo cierto es que Cascini aseguró que están conformes con el mercado de pases, en espacial con las llegadas de Ander Herrera y Ayrton Costa. "Ander está contento, sabemos el antes de él, que dijo que era hincha. Esperemos que lo disfrute y que le vaya muy bien, estamos confiados en su categoría. También estamos contentos con Ayrton, es un jugador con una proyección enorme, que le va a ir muy bien con esta camiseta", dijo.

Leandro Paredes Boca.jpg Leandro Paredes nunca ocultó su fanatismo por Boca.

Sobre el posible arribo del arquero Agustín Marchesin, no cerró la posibilidad de que finalmente se haga el pase. "Me levanto todas las mañanas con una oferta nueva por un arquero. Estamos tranquilos, sabemos que todos los días se lo nombra, pero estamos trabajando en silencio como lo hacemos siempre. Vamos a esperar. Todos los que nos han ofrecido son buenos arqueros", contó.

Por su parte, Boca ya sumó a Rodrigo Battaglia, Alan Velasco y Carlos Palacios, todavía no bajan la persiana a otros refuerzos.

image.png

Se volvió a lesionar Marcos Rojo

Marcos Rojo, referente y uno de los capitanes del plantel de Boca, sintió una molestia en uno de sus tendones y debió entrenarse de forma diferenciada en la mañana del viernes. De esta forma, habrá que esperar a los días venideros para recopilar más detalles sobre su presencia en el estreno oficial en los 16avos de final de Copa Argentina.

Boca y Argentino de Monte Maíz disputarán el partido inaugural de la 14° edición de la Copa Argentina. El encuentro será el miércoles 22 de enero a las 21.10 en el estadio Brigadier General Estanislao López, casa de Colón de Santa Fe.

El experimentado zaguero lidió con varias lesiones en los últimos meses que no le permitieron jugar con tanta regularidad. Sufrió cinco problemas musculares a lo largo del 2024, en el que disputó 30 partidos y convirtió un gol, a Nacional Potosí en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Ander Herrera se despidió de sus ex compañeros de Athletic Club en Bilbao

El mediocampista vasco Ander Herrera reunió a sus ex compañeros del Athletic Club de Bilbao en Lezama y les dedicó unas palabras cargadas de agradecimiento en lo que fue su despedida del club para jugar en Boca.

"Todo este tiempo que he estado aquí ha sido increíble. Nunca he tenido un vestuario así, nunca he visto el respeto y las ganas de aprender como lo he visto aquí", expresó, conmovido, Herrera durante esa reunión.

El mediocampista destacó el carácter único del Athletic y dejó un mensaje claro sobre preservar los valores del club: "Athletic Bilbao es lo más diferente y especial que hay en el mundo del fútbol. En el momento en el que nos convirtamos en un club más, ahí se jode todo lo que construimos".

Herrera, con 35 años y dos etapas en el conjunto vasco, cerró su vínculo con el Athletic y se despidió definiéndolo como "el club más diferente y especial que hay en el mundo".