En la primera ronda, Londero -ubicado en el puesto 75 del escalafón mundial- le había ganado al preclasificado número 15, el georgiano Nikoloz Basilashvili 6-4, 6-1 y 6-3. Ahora enfrentará a Corentin Moutet.

Justamente, el nuevo rival del cordobés fue el que le propició un duro golpe a Guido Pella, 19 preclasificado al derrotarlo en cuatro sets por 6-3, 6-1, 2-6 y 7-5. Actualmente, Moutet es 110 del ranking mundial.

ADEMÁS:

En el caso del bahiense había arrancado bien el torneo y, dado su actual ranking, había expectativas de que tenga un buen torneo. Sin embargo, se topó con un sorpresivo nivel del jugador francés. El encuentro duró aproximadamente dos horas y media, pero el argentino no logró enderezar el rumbo.

Más allá de que no tuvo muchos errores no forzados, Pella no logró estar en su nivel y fue devorado por el juego del francés.

Mientras que, Diego Schwartzman y Leonardo Mayer protagonizarán un duelo de compatriotas.