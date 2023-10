Rosario Central sueña con Di María: "Hablamos con Ángel"

La ilusión intacta

Federico Lussenhoff, el director deportivo del Canalla en diálogo con Estadio 3 de Cadena 3 Rosario, contó cómo planifican la vuelta de Di María: "Hablamos con Ángel. Termina su vínculo en Portugal (Benfica) a mediados de junio del 2024. Acá lo ha expresado el presidente y toda nuestra estructura: estamos preparando el club para que un referente de nuestra institución llegue y se sienta cómodo, en su casa nuevamente, pero en condiciones de poder competir", detalló el directivo.

Además agregó: "Y creo que es un punto importante, por eso el trabajo que se viene haciendo durante el año para tener un Rosario Central entre las primeras posiciones que se había planificado. Tener un Rosario Central ordenado en todo aspecto, no solamente en lo deportivo. Vamos a seguir mejorando de cara al 2024 y crear esas condiciones para que los hinchas estén conformes con nuestro trabajo y para uno de nuestros ídolos y referentes que es Ángel Di María, para que pueda volver a su casa", comentó Lussenhoff.

El día que Di María se enojó con la dirigencia de Rosario

A principios del año la vicepresidenta del club rosarino había tenido unas declaraciones que levantaron el enojo del jugador de Benfica, que pertenecía a la Juventus en el aquel entonces. "Entendemos que el momento es ahora", comentó Carolina Cristinziano. Esto no le gustó para nada a Dí María que días después salió a desmentir algunas cuestiones.

"Sinceramente no me cayeron muy bien que se digan esas cosas, no era necesario. Hacer estas cosas para fines políticos no es necesario. Porque ilusionan a la gente, crean un malestar porque si no vuelvo al que putean es a mí. Son cosas que dijeron, pero yo decido cuándo es el momento. Creo que no he tomado en ningún momento una mala decisión. La decisión para volver a Central la voy a tomar yo cuando sea el mejor momento para volver", declaró angelito en F90 programa de ESPN.

Además aclaró que "yo hablo con Gonzalo Belloso porque tengo buena relación, pero esto fue hablado por ellos solamente, creo que no era necesario. Es al pedo crear una ilusión en la gente que se vuelve malestar".

Por último dijo: "Creo que nada, no es el qué me den o que me propongan algo, sino la decisión mía de ver cuando es el momento. Yo veo a Central en cada momento, de madrugada, que no suba historia o haga lo que hagan otros no quiere decir que no lo vea. Tengo gente en Central y me voy enterando cosas. Es mi decisión y el momento indicado para cuando vuelva. Creo que en este momento las cosas están mejorando, por lo que veo porque lo que se escucha, es importante para el club también. Necesitaba un cambio, volver a crecer y tener gente que quiera al club", expresó Ángel.