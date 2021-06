Ruggeri rememoró las cábalas de la Selección campeona

Ruggeri-Mexico86.jpg Ruggeri fue una pieza clave en el conjunto nacional que se quedó con la Copa del Mundo en México.

El "Cabezón" recordó que una de ellas era la música que se escuchaba en el trayecto que unía la concentración con el estadio Azteca; era un recorrido corto que se hacía en un micro y el chofer ponía un casete con algunos temas grabados; como el seleccionado arrancó ganando el primer partido con Corea del Sur por 3-1 y en ese primer viaje sonaron tres temas, la cábala se repitió una y otra vez.

El chofer debía poner en marcha el micro cuando el tema comenzaba a sonar y detenerla en el estadio en el preciso momento en el que terminaba el tercero uno de esos temas.

¿Qué música se escuchaba en el bus de Argentina? Las canciones que se escuchaban desde el predio del Club América hasta el Azteca eran: "Gigante chiquito" de Sergio Denis, "Total Eclipse of the Heart" de Bonnie Tyler y "Eye of the Tiger" de Survivor (banda de la película "Rocky"). Dicho por el propio Diego Maradona, el tema de Denis lo emocionaba hasta las lágrimas.

Embed

Obviamente había más cábalas: en el primer partido sonó el teléfono que estaba en el vestuario y atendió José Luis Brown pero del otro lado nadie le respondió, lo que hizo que el joven volante insultara antes de colgar.

A partir de ese momento (como Argentina había ganado), el rito del llamado misterioso se repitió una y otra vez: el teléfono sonaba, Brown corría a atender, insultaba y cortaba. ¿Quién hacía los llamados? Nadie lo supo jamás o prefirieron no saberlo.

Otra: el día que el plantel llegó a la concentración, Bilardo le ordenó que sacaran todas sus pertenencias de las valijas y les prohibió tomar contacto con el equipaje hasta el día de emprender la vuelta a Ezeiza. El razonamiento del Doctor era que quien no desarmaba la valija o guardaba cosas en ella, psicológicamente estaba pensando en regresar.