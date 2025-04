Gran Premio de Bahrein: ganó Piastri y el equipo de Colapinto sumó sus primeros puntos en el año

El cuarto lugar fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, llegó quinto. El campeón Max Verstappen (Red Bull) se ubicó sexto y el francés Pierre Gasly (Alpine) finalizó séptimo. Así le dio los primeros puntos del año a la escudería donde Franco Colapinto es piloto de reserva.

“Es un gran resultado, un fin de semana increíble que empezó con la qualy de ayer ayer y rematar el trabajo así es increíble. No puedo agradecer lo suficiente al equipo y estoy muy orgulloso de haberlo podido hacer en Bahréin. Es una carrera muy especial para nosotros por los propietarios, y nunca había sido una pista buena para nosotros. Tenía confianza porque el ritmo era bueno”, expresó Piastri después del Gran Premio.

A su lado, Norris se mostró disconforme pese al tercer puesto. "Estoy decepcionado por no haber conseguido el doblete para McLaren aquí. Ha sido una buena carrera, no me quejo, buenos adelantamientos... todo el mundo ha sido duro y ha ido al límite”, dijo el británico.

La carrera estuvo marcada por estrategias de neumáticos cruciales, un auto de seguridad en la vuelta 32 que reconfiguró el orden, y una sanción temprana para Norris por posicionarse de manera incorrecta en la grilla de salida.

Un incidente en la pista generó la aparición del safety car en la vuelta 32, permitiendo a varios pilotos ajustar su estrategia final. Piastri aprovechó esta oportunidad para realizar su última parada sin comprometer su liderazgo, mientras que los Ferrari apostaron por neumáticos duros para cerrar la competencia.

En ese contexto, Alpine sumó sus primeros puntos de la temporada de la mano de Gasly, que terminó en el séptimo lugar. Por su parte, el australiano Jack Doohan, que tuvo una carrera muy prolija, terminó decimoquinto por una sanción de cinco segundos.

Esteban Ocon y Oliver Bearman lograron sumar puntos para Haas, mientras que Yuki Tsunoda consiguió sus primeras unidades como piloto de Red Bull al terminar noveno.

Con esta victoria, Piastri no sólo demostró consistencia, sino que también se posicionó como uno de los grandes favoritos en la lucha por el campeonato, liderado por Norris.