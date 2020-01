"No creo que algún jugador se esté por ir. Evaluaremos cada caso, cada situación y no le diremos a nadie que agarre sus cosas y se vaya. La idea mía es ver qué es lo que tengo, sacarle el 100%", remarcó Russo, en declaraciones a La Red.

Y siguió: "Hoy no tuve tiempo de hablar personalmente con algún jugador. Ya cuando estemos en Ezeiza y el hotel, veremos las necesidades que tenemos. Tevez y De Rossi son jugadores de Boca y tienen contrato. Hay que esperar los momentos y los tiempos, no hay apuro. Respeto la trayectoria de ambos. Nos tomamos los tiempos que sean necesarios, sin apuro, hablar con ellos".

Por las dudas, Russo dejó en claro que no hará diferencias a la hora de charlar con sus futbolistas: "Hablaré con todos los jugadores permanentemente, no solo con Tevez. Mi forma de ser no va a cambiar según el nombre del jugador. Sé lo que cuesta armar la trayectoria que armó Carlitos y mantenerse”.

Embed [PRETEMPORADA] En su primera jornada de trabajo, Miguel Ángel Russo saludó a cada uno de los jugadores del plantel antes de iniciar la rutina de entrenamiento. pic.twitter.com/hOD4aBJeXa — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 3, 2020

Miguel Ángel Russo también se refirió a Gustavo Alfaro: "No tuve tiempo de hablar con Gustavo Alfaro, no lo quise molestar. Hay que ser respetuoso. No tengo ningún problema con él, al contrario".

Además, el DT habló de Juan Román Riquelme: "Es importante que Román este en el club, es como Verón, son gente del fútbol. Estamos convencidos de lo que queremos y lo que buscamos".