Russo: "Sabemos lo que nos jugamos, no tenemos margen de error"

"Sabemos lo que nos jugamos, no tenemos margen de error. No cambia nada hasta el final. Lo más importante ahora es Colón, la noche después nos sentamos a definir, la noche del cuerpo técnico es larga. Estamos jugado la definición de un torneo donde no nos podemos equivocarnos. Y empezamos Copa Libertadores con lo que significa para Boca y para nosotros. Boca no te da tiempo, es un club que tiene muchas exigencias".

ADEMÁS

"Yo nunca renuncié a la Selección y tampoco falté a ningún partido de Boca"

Embed "ES DIFÍCIL PORQUE LOS JUGADORES SE QUIEREN IR DEL FÚTBOL ARGENTINO"#AgendaFOX - Miguel Ángel Russo valoró el trabajo de los entrenadores que "viven rearmando equipos" y reclamó: "¡No te pueden echar a los tres partidos!". pic.twitter.com/4bhA7tYv9b — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 26, 2020

Por primera vez en este 2020, Miguel Ángel Russo tendrá la posibilidad de mantener el equipo. Por lo que el Xeneize iría a Santa Fe con los mismo once que derrotaron a Godoy Cruz.

O sea que Boca alinearía con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Pol Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.