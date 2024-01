San Lorenzo: fuerte discusión entre Néstor Ortigoza y Matías Caruzzo

El exdefensor central se presentó en el predio a trabajar, ya que no fue informado sobre si sigue o no con su rol, y mantuvo un diálogo con el exvolante, que, según trascendió, "dejó el clima muy caldeado".

image.png Fueron compañeros en el Ciclón, Argentinos Juniors y Rosario Central

A partir de los transcendidos, se supo que Caruzzo le consultó a Ortigoza por su situación y pidió aclarar algunas cuestiones que se dijeron en la campaña, las cuales molestaron al exdefensor por lo que la charla terminó con un tono elevado.

Moretti, tras ganar las elecciones a mediados de diciembre, había dejado en claro que Caruzzo no seguirá en la institución.

"Caruzzo el año pasado antes de las elecciones dijo que no podía trabajar conmigo. No lo hablamos personalmente, pero ni él quiere trabajar conmigo y no lo tenemos en nuestro proyecto", señaló el flamante presidente.

Moretti denunció que "Tinelli y Lammens fueron cómplices del vaciamiento" de San Lorenzo

El nuevo presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, denunció que "Tinelli y Lammens fueron cómplices del vaciamiento" económico del club, cuyo pasivo estimó en un monto cercano a los 30 millones de dólares.

El dirigente encontró una situación financiera "alarmante", producto de una "administración fraudulenta", y se comprometió con "llevar a los responsables la justicia", tras los resultados que arroje la auditoría encargada por su gestión.

image.png El nuevo presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

"Sabíamos que había deudas, que San Lorenzo estaba en una situación difícil, pero lo que encontramos fue peor de lo que pensábamos. Hoy tenemos inhibiciones, embargos, aguinaldos sin pagar, meses de sueldos atrasados con los empleados y tres meses de deuda con el plantel profesional y el cuerpo técnico", detalló en diálogo con SuperMitre Deportivo.

Moretti definió la realidad del club como "inaudita" y lo ejemplificó de forma elocuente: "El día de nuestra asunción (26 de diciembre) quisimos regalarle a (Paulo) Silas (exfutbolsita del club) una camiseta y no había. No dejaron nada, ni computadoras".

image.png Marcelo Tinelli y Matías Lammens

"Tinelli y Lammens fueron cómplices del vaciamiento en partes iguales y (Horacio) Arreceygor la dejó pasar, la tiró para adelante, no denunció nada. Trató de tirar la tierra debajo de la alfombra, que pase el que sigue y ahora estallan las bombas", graficó.

Lammens presidió el club entre 2012 y 2019, a finales de ese año Tinelli ganó las elecciones con más del 80% de los votos pero su gestión duró apenas meses por un pedido de licencia que derivó en su renuncia definitiva, con un club dirigencialmente acéfalo. En 2022, Arreceygor -vice del empresario y conductor de TV- se hizo cargo de la presidencia hasta completar el mandato.